إطلاق أول أكاديمية رقمية لإدارة المشاريع

أعلنت المدرسة الرقمية إحدى مبادرات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إطلاق «أكاديمية إدارة المشاريع»، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وذلك ضمن فعاليات منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع الذي يعقد هذا العام تحت شعار «تقارب المجتمعات».

ويأتي إطلاق الأكاديمية ضمن مبادرات أكاديميات المهارات، خطوة نوعية جديدة تعزز مسيرة المدرسة الرقمية في تقديم نماذج تعليمية مبتكرة ذات أثر عالمي، مستهدفة تمكين 10 آلاف شاب حول العالم بمهارات عملية قابلة للتطبيق، وتحويل إدارة المشاريع من تخصص أكاديمي إلى لغة مهارات عالمية، تواكب متطلبات سوق العمل المستقبلية.

مطر الطاير: الأكاديمية تدعم توجهات دبي في اقتصاد المعرفة وتنسجم مع رؤية القيادة في تمكين الشباب

وأكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن إطلاق أكاديمية إدارة المشاريع يجسد التزام الهيئة بدعم بناء القدرات البشرية، ونقل الخبرات العملية المتراكمة في إدارة وتنفيذ المشاريع الكبرى إلى الأجيال الشابة حول العالم، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على التخطيط والتنفيذ بكفاءة في بيئات عمل متغيرة.

وقال معاليه: «تمتلك الهيئة تجربة رائدة عالمياً في إدارة المشاريع الاستراتيجية والبنية التحتية المتكاملة، والشراكة مع المدرسة الرقمية تمثل استثماراً معرفياً يهدف إلى تحويل إدارة المشاريع من مفهوم نظري إلى مهارة عملية قابلة للتطبيق، ومتاحة لشريحة واسعة من الشباب، خصوصاً في الدول النامية».

وأضاف: تدعم الأكاديمية توجهات دبي في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وتنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في تمكين الشباب، وبناء رأس مال بشري قادر على قيادة مشاريع التنمية المستدامة، مؤكداً أن الاستثمار في المهارات هو الأساس لضمان استدامة المشاريع، وتحقيق أثر تنموي طويل الأمد ينعكس إيجاباً على جودة الحياة في المجتمعات.

جاهزية الكفاءات

عمر العلماء: تمكين الشباب بمتطلبات سوق العمل المتغير وتحويل المهارات الأكاديمية إلى قدرات عملية

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة المدرسة الرقمية، أن إطلاق الأكاديمية يمثل ترجمة عملية لرسالة وأهداف وجهود المدرسة الرقمية في توسيع الوصول عالمياً إلى المهارات المستقبلية الأساسية عالمياً، وجعل إدارة المشاريع أداة تمكين عملية تعزز جاهزية الكفاءات الشابة لمتطلبات سوق العمل المتغير.

وقال معاليه إن الشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي تمثل نموذجاً رائداً لتكامل جهود الجهات الحكومية في الاستثمار برأس المال البشري، ودعم بناء برامج تعليمية قابلة للتوسع، لتعزيز مساهمة الشباب، خصوصاً في القارة الأفريقية، في مشاريع التنمية وصناعة مستقبل مستدام لمجتمعاتهم.

برنامج الأكاديمية

وجاء الإعلان عن إطلاق أكاديمية إدارة المشاريع، عقب توقيع الاتفاقية بين الجهتين، ووقعها من «طرق دبي»، موزة سعيد المري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنفيذية، رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، ومن جانب المدرسة الرقمية، الدكتور وليد آل علي، أمين عام المدرسة الرقمية.

وتم تصميم برنامج أكاديمية إدارة المشاريع بالتعاون مع الرابطة الدولية لإدارة المشاريع، حيث يقدم للمرة الأولى عالمياً مساراً تدريباً تأسيسياً (Entry-Level)، يهدف إلى جعل إدارة المشاريع مهارة أساسية متاحة للجميع، وليست مقتصرة على المستويات المهنية المتقدمة.

وتعد الأكاديمية نموذجاً ريادياً، يستهدف الشباب في مختلف دول العالم، مع تركيز خاص على القارة الأفريقية، بما يعزز الشراكة بين التعليم الرقمي، والقطاع الحكومي، والمؤسسات المهنية العالمية، ويدعم بناء كفاءات قادرة على الإسهام في مشاريع التنمية وصناعة مستقبل أفضل لمجتمعاتها.

المدرسة الرقمية

وتعد «المدرسة الرقمية»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في نوفمبر 2020، ضمن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أول مدرسة رقمية معتمدة من نوعها.

وتهدف إلى تمكين الطلاب بخيارات التعلم الرقمي، فيما توفر خياراً نوعياً للتعلم المدمج والتعلم عن بُعد، بطريقة ذكية ومرنة، مستهدفة الفئات المجتمعية الأقل حظا واللاجئين والنازحين حول العالم، عبر توظيف التعليم الرقمي وتقديم مناهج تعليمية عصرية.

وتتبنى المدرسة الرقمية نهجاً شاملاً للتحول الرقمي في التعليم، يقوم على توسيع الفرص التعليمية عبر خيارات التعلم الرقمي، وتواصل المدرسة الرقمية توسعها، وتوفر المحتوى التعليمي والتدريبي بعدة لغات عالمية منها العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية، والكردية، والبرتغالية، والإندونيسية.