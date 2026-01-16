95 % إنجاز مشروع تطوير الواجهة البحرية في عجمان

اطلع عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، على سير العمل في مشروع تطوير الواجهة البحرية، والذي بلغت نسبة إنجازه 95%، ضمن جهود الدائرة لتنفيذ المشاريع الحيوية في إمارة عجمان، انسجاماً مع رؤية عجمان 2030، وبما يتواءم مع الهدف الاستراتيجي للدائرة والذي يتمثل في خلق بيئة حضارية تعزز جاذبية الإمارة وجودة الحياة فيها.

وتفقد النعيمي المشروع يرافقه الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة، والدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية، بحضور فريق العمل.

وأكد النعيمي أن مشروع تطوير الواجهة البحرية يُعد امتداداً للنمو العمراني الذي تشهده إمارة عجمان، ويأتي سعياً من الدائرة لتطبيق توصيات المخطط الحضري لعجمان 2040، الهادف لتحسين جودة الحياة وتوفير بيئة حضرية متكاملة ومستدامة.

مشيراً إلى أن المشروع يُعد استكمالاً لمشروع تطوير شاطئ عجمان، ويعكس حرص القيادة الرشيدة على توفير مرافق نوعية تلبي تطلعات المجتمع. وقال النعيمي: إن مشروع تطوير الواجهة البحرية يعد أحد المشاريع الحيوية التي تسهم في تعزيز المشهد الحضري لإمارة عجمان، من خلال توفير مساحات عامة آمنة وجاذبة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع.