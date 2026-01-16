تركيب 44700 أداة ترشيد للمياه والكهرباء في الشارقة

واصلت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تنفيذ مبادرة «ترشيد المنازل»، عبر إنجاز تركيب 9553 من قطع وأدوات ترشيد المياه، و35148 من قطع ترشيد الإنارة، وزيارة 3500 منزل مستفيد في مدينة الشارقة، منذ الإعلان عن انطلاق المرحلة الجديدة من مبادرة ترشيد المنازل منتصف أبريل 2025.

والتي يستفيد منها أكثر من 7000 مشترك من الحاصلين على علاوة التضخم بإمارة الشارقة، ومن المتوقع إنجاز هذه المرحلة بالكامل منتصف العام الجاري. وأوضح ماجد حريمل الشامسي، المدير التنفيذي لخدمات الدعم المؤسسي بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن مبادرة ترشيد المنازل تهدف إلى تعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وترشيد الاستهلاك، وتخفيض قيمة الفواتير للمستفيدين وتحقيق الاستدامة، مشيراً إلى أن المبادرة أسهمت في تخفيض استهلاك المياه بنسبة 59%.