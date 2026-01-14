65 غيغاواط قدرة محفظة «مصدر» وتتطلع إلى إنتاج 100 غيغاواط في 2030

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» عن وصول إجمالي القدرة الإنتاجية لمحفظة مشروعاتها إلى 65 غيغاواط، مقارنة بـ 51 غيغاواط في عام 2025، في خطوة تعكس مسيرة 20 عاماً من الاستثمار المستمر في الطاقة النظيفة. ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع مرور عقدين على تأسيس «مصدر» بقرار استراتيجي جريء من القيادة الإماراتية لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة منذ مرحلة مبكرة.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة «مصدر»: «جاء تأسيس «مصدر» قبل 20 عاماً بقرار استراتيجي جريء من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة. ويستند وصول الشركة حالياً إلى قدرة إجمالية تبلغ 65 غيغاواط، إلى رؤية مستقبلية واضحة للقيادة وإرادة قوية ونهج عمل ثابت».

وأضاف: «سوف تشكل الطاقة والتصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي الركائز الأساسية لمرحلة النمو المقبلة، والتي ستقود إلى بناء أنظمة طاقة أكثر ذكاءً، وصناعة أكثر تنافسية، واقتصادات تتميز بالكفاءة والمرونة. ومن خلال شركة «مصدر»، ترسّخ دولة الإمارات مكانتها كشريك موثوق في قطاع الطاقة، وتستمر في القيام بدورٍ رائد في بناء المستقبل ودفع عجلة التقدم المستدام للبشرية».

من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «تميزت السنوات العشرون الأولى بالطموح والالتزام بالابتكار وبناء شراكات استراتيجية، وهو ما يؤهلنا اليوم لتحقيق هدف 100 غيغاواط بحلول عام 2030، مع تقديم عوائد رائدة لمساهمينا ودعم نمو شركائنا عالمياً».

تستهدف «مصدر» استثمار ما بين 30 و35 مليار دولار إضافية خلال العقد الحالي، بما يسهم في إضافة نحو 10 غيغاواط سنوياً، عبر نهج مالي متوازن يجمع بين إصدارات السندات الخضراء وتمويل المشروعات طويل الأجل. كما تستمر الشركة في التنويع الجغرافي واعتماد تقنيات متعددة مع التركيز على أسواق النمو السريع ذات الجاذبية التجارية العالية.

شهد عام 2025 تنفيذ مشروعات بارزة، منها أول مشروع عالمي للطاقة المتجددة يعمل على مدار الساعة في الإمارات، بقدرة 5.2 غيغاواط مع نظام تخزين بالبطاريات بسعة 19 غيغاواط / ساعي.

وعلى المستوى الدولي، أتمت «مصدر» الاستحواذ الكامل على شركة «تيرنا إنرجي» في اليونان، ووسعت شراكاتها في إسبانيا والمملكة المتحدة، بما في ذلك مشروع طاقة الرياح البحرية «إيست أنجليا 3» بقيمة 5.2 مليارات يورو. كما دخلت أسواق جنوب شرق ووسط آسيا عبر تطوير مشروعات في الفلبين وماليزيا وأوزبكستان، لتوسيع حضورها العالمي.

كما عززت الشركة قدراتها المالية بإصدارها الثالث من السندات الخضراء، ليصل إجمالي ما جمعته منذ إطلاق البرنامج إلى 2.75 مليار دولار أمريكي، ما يعكس التزامها بتوفير تمويل مستدام لدعم مشروعات الطاقة النظيفة.

20 عاماً من الريادة العالمية

منذ تأسيسها في عام 2006، أصبحت «مصدر» واحدة من أكبر الشركات المالكة والمشغلة لمشروعات الطاقة المتجددة عالمياً، مع محفظة استثمارية واسعة في أكثر من 40 دولة، ما يسهم في تعزيز أمن الطاقة، تنويع الاقتصاد، ودعم التنمية المستدامة عالمياً.

وبهذا الإنجاز، تؤكد «مصدر» قدرتها على تلبية الطلب العالمي المتنامي على الكهرباء النظيفة، واستثمار الفرص في أسواق النمو السريع، لتبقى في طليعة الشركات الرائدة عالمياً في قطاع الطاقة المتجددة.