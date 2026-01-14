شركات ألمانية تدعم التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة بتقنيات مبتكرة

تشارك نخبة من الشركات الألمانية الرائدة في مجالات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة في أعمال أسبوع أبوظبي للاستدامة، في خطوة تعكس التزامها بدعم التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، والمساهمة في بناء مستقبل مستدام يقوم على الابتكار وحماية الموارد الطبيعية.

وتستعرض هذه الشركات أحدث تقنياتها وحلولها المتقدمة الهادفة إلى تعزيز كفاءة الطاقة، وخفض الانبعاثات، ودعم الجهود الدولية للحفاظ على مستقبل الطاقة الخضراء للأجيال القادمة، من خلال شراكات فاعلة وتبادل الخبرات في واحدة من أبرز المنصات العالمية المعنية بالاستدامة.

وأكد المهندس أحمد طراح، مدير تطوير الأعمال لشركة «نيومن آند إيسر» الألمانية، أن الشركة تعد من الشركات العائلية العريقة التي تمتد خبرتها في السوق الألماني لما يقارب مئتي عام، ولها حضور في دولة الإمارات منذ أكثر من 25 عاماً، حيث تعمل في مجال صيانة غرف الضغط الخاصة بالغاز، والتي تعتمد على أنظمة الأسطوانات، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة لمعدات وعمليات التكرير والبتروكيماويات.

وأوضح أن الشركة توسعت مؤخراً في مجال البيئة والطاقة الخضراء من خلال إنتاج الهيدروجين الأخضر وتقنيات المحلل الكهربائي، مشيراً إلى أن مشاركتها في أسبوع أبوظبي للاستدامة تهدف إلى إبراز الحلول والمنتجات التي تسهم في دعم صناعة الهيدروجين الأخضر وتعزيز مستقبل الطاقة النظيفة.

من جانبه قال منتصر نشأت، رئيس القسم التقني في شركة «ميتو كونترول» الألمانية، إن شركتهم متخصصة في تطوير أنظمة التحكم في الطاقة الشمسية.

حيث يعتمد النظام الأساسي على الطاقة الشمسية للتحكم ومراقبة جميع البيانات والمعلومات الصادرة من الأجهزة، ما يمكنهم من تشخيص المشكلات لدى العملاء وحلها عن بعد، فضلاً عن القدرة على التحكم في آلية التشغيل والفصل، مع إمكانية دمج نظامهم مع أنظمة شركات كبرى مثل ديوا وشركة الكهرباء السعودية وغيرها، لضمان الاتصال والتكامل بين الأنظمة.

وأكد أن مشاركتهم في أسبوع أبوظبي للاستدامة تأتي هذا العام ضمن سنتهم السادسة، مشيراً إلى أهمية هذه المعارض في الاطلاع على أحدث التطورات في السوق، والتعرف على المشاريع الجديدة، والتكنولوجيا المبتكرة، إضافة إلى متابعة أداء الشركات المنافسة، بما يعزز فرص الابتكار والتطوير في قطاع الطاقة المتجددة.