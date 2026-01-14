«إي جي إم» تستعرض حلولاً متقدمة للطاقة الشمسية

تستعرض شركة «إي جي إم» خلال مشاركتها للمرة الأولى في أسبوع أبوظبي للاستدامة، مجموعة من الحلول المتقدمة في مجال الطاقة المتجددة، تشمل أنظمة متكاملة لتوليد الطاقة الشمسية وتخزينها.

وذلك في إطار سعيها لتقديم حلول منخفضة التكلفة ومستقرة للطاقة النظيفة، بما يواكب المكانة المتنامية لأسبوع أبوظبي للاستدامة وأهميته على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد بول أوستن، الرئيس التنفيذي لشركة إي جي إم، أن مشاركة الشركة في أسبوع أبوظبي للاستدامة تأتي في ظل النمو المتواصل الذي يشهده الحدث من حيث المكانة والأهمية، معرباً عن سعادته بالمشاركة للمرة الأولى.