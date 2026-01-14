8 شركات يابانية تقدم حلولاً متقدمة في الطاقة والتحول المستدام

يستعرض الجناح الياباني خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل، ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة، مجموعة واسعة من الحلول والتقنيات المتقدمة في مجالات الطاقة والتحول المستدام، بمشاركة 8 شركات يابانية، تمثل مزيجاً من كبريات الشركات الصناعية والشركات الناشئة.

وأكد ميتشي هيراي، المتحدث الرسمي باسم الجناح الياباني، على هامش الفعاليات، أن المشاركة اليابانية في أسبوع أبوظبي للاستدامة، تعكس حرص الشركات اليابانية والحكومة اليابانية على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الإمارات ودول المنطقة، في ظل التحديات العالمية المتسارعة، المرتبطة بأمن الطاقة والتحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون.

وأوضح أن الشركات المشاركة تضم مؤسسات يابانية كبرى معروفة على نطاق واسع داخل اليابان، إلى جانب عدد من الشركات الناشئة التي تشارك للمرة الأولى في مثل هذه الفعاليات في دولة الإمارات، ما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون وتبادل الخبرات مع الشركاء المحليين.

وأشار إلى أن التقنيات والحلول المعروضة في الجناح الياباني، تغطي طيفاً واسعاً من القطاعات الحيوية، تشمل الأتمتة، والتقنيات الحيوية، والهيدروجين، والأمونيا، والميثان، إضافة إلى حلول أخرى مرتبطة بالطاقة والابتكار الصناعي، مؤكداً أن اليابان تقدم عبر هذا الجناح نماذج متنوعة من التقنيات القابلة للتطبيق في أسواق المنطقة.

وفي ما يتعلق بخبرة الشركات اليابانية في دولة الإمارات، أوضح هيراي أن بعض الشركات المشاركة تمتلك شراكات طويلة الأمد مع الدولة، مشيراً إلى أن عدداً منها يعمل في السوق الإماراتية منذ عقود، ولديه علاقات تعاون ممتدة مع شركات وطنية كبرى.

وأشار إلى أن بعض الشركات الأخرى تشارك للمرة الأولى في دولة الإمارات، وتسعى من خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، إلى التعرف إلى السوق المحلية، وبناء علاقات جديدة مع شركاء محتملين، مؤكداً أن هذه الشركات تبدي حماسة كبيرة للقاء الجهات الإماراتية، واستكشاف فرص التعاون.

وأشار إلى أن تنظيم المشاركة اليابانية، يتم بدعم مباشر من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، ما يعكس التوجه دعم الشركات الوطنية في التوسع الخارجي، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مع دولة الإمارات.