محمد بن زايد يبحث علاقات التعاون مع رئيسي جنوب أفريقيا وموزمبيق ورئيس وزراء مونتينيغرو

سموه يشهد ورئيس موزمبيق إعلان مذكرات تفاهم في مجالات الدبلوماسية والصحة والبيئة والعمل المجتمعي

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، دانييل شابو، رئيس جمهورية موزمبيق، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، يشارك خلالها في فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026».

محمد بن زايد خلال استقباله رئيس جنوب أفريقيا

وبحث الجانبان خلال اللقاء مسارات تطور التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والتنموية والطاقة المتجددة وأمن الطاقة، والتي تخدم أولوياتهما التنموية، ومصالحهما المشتركة، وتعود بالخير والنماء على شعبيهما.

كما تطرق اللقاء إلى الموضوعات المطروحة على أجندة «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، وأهميته بوصفه منصة عالمية لمناقشة قضايا الاستدامة، وإيجاد حلول مبتكرة لمعالجة تحدياتها، وتسريع وتيرة التقدم المستدام.

وأكد الجانبان في هذا السياق، حرصهما على مواصلة استكشاف مزيد من فرص التعاون البنّاء، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والبنى التحتية التي تدعم الاستدامة، وجهود البلدين في هذا المجال.

رئيس الدولة في حديث مع رئيس وزراء مونتينيغرو

كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة، ورئيس موزمبيق، إعلان عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات في المجالات الدبلوماسية والصحية والبيئة والعمل المجتمعي، وغيرها من الجوانب التي تعزز التعاون بين البلدين.

على صعيد متصل، بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، أمس، على هامش فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026» علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، خصوصاً الاقتصادية والتجارية والتنموية والاستدامة.

كما تطرق سموه ورئيس جنوب أفريقيا - الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة - إلى أهمية فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة» بوصفه منصة عالمية لتبادل الخبرات والرؤى، من أجل الإسهام في إيجاد حلول مبتكرة وفاعلة للتحديات العالمية في مجال الاستدامة وصولاً إلى مستقبل أكثر ازدهاراً للبشرية. وأكد الجانبان اهتمامهما المشترك بقضية الاستدامة.

مشيرين في هذا السياق إلى حرص البلدين على مواصلة تعزيز تعاونهما، خصوصاً في مجال الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر بما يعزز التنمية المشتركة للبلدين.

كما التقى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، ميلويكو سباجيك، رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو «الجبل الأسود»، وذلك على هامش فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026».

وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة المتجددة، وغيرها من المجالات التي تخدم أولويات التنمية في البلدين.

كما تطرق اللقاء أجندة فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة» وأهميته في دعم العمل الدولي المشترك في مجال الاستدامة، كونه منصة عالمية لتبادل الرؤى والخبرات وتوحيد الجهود الدولية من أجل مواجهة التحديات العالمية المشتركة ولا سيما التغير المناخي وتداعياته.

وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة تعزيز علاقات البلدين وتطويرها في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الاستدامة، بما يخدم أولويات التنمية ويعود بالخير على شعبيهما.

كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة، ورئيس وزراء مونتينيغرو إعلان مذكرة تفاهم في المجالات الاستثمارية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

حضر اللقاءات.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.