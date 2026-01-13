ذياب بن محمد يحضر حفل عقد قران عبدالله فهد الصباح

حضر سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأُسر الشهداء، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة عقد قران نجله الشيخ عبدالله إلى كريمة حسام فوزي الخرافي.

وأعرب سموه عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أُسرية هانئة وسعيدة. كما حضر سموه، حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله علي عبدالله اليحيا، وزير خارجية الكويت، بمناسبة زفاف نجله عثمان إلى كريمة مبارك عبدالله مبارك البنوان. وأعرب سموه عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة.

رافق سموه خلال الحفلين الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، نائب وزير دولة، وعدد من المسؤولين في الدولة.