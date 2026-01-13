حاكم الشارقة: بدء العمل بمشروع «أرض المعارض والمؤتمرات».. والإنجاز خلال عامين

أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عن بدء العمل في مشروع «أرض المعارض والمؤتمرات» بالقرب من طرق الإمارات- الذيد- خورفكان، على أن يتم إنجاز المشروع الذي شارفت تصاميمه على الانتهاء خلال عامين، بتكلفة 500 مليون درهم، لينتقل إليه معرض الشارقة الدولي للكتاب ابتداءً من نسخته الـ46 في نوفمبر 2027.

وقال سموه في مداخلة هاتفية عبر برنامج «الخط المباشر»: «كنا نخطط لبناء أرض المعارض والمؤتمرات في قطعة أرض بجانب مسجد الشارقة الكبير، وبدأنا بالفعل العمل في تجهيز التصميم، إلا أننا انصرفنا عن إنشاء المشروع في هذه البقعة بسبب وجود حفرة كبيرة وعميقة يصعب ردمها بالطريقة المناسبة في الوقت الحالي.

وواصلنا البحث عن أرض أخرى تناسب المشروع على الشارع نفسه، لأننا نرغب في أن تكون أرض المعارض على هذا الطريق. وجدنا أرضاً أخرى على الطريق العام لكنها تقع خلف حي البديع، فقررنا صرف النظر عنها حفاظاً على هدوء الحي الذي اعتاد عليه أهله».

وأضاف سموه: «اشترينا قطعة أرض جديدة بالقرب من طرق الإمارات- الذيد- خورفكان، بقيمة 146 مليون درهم، وتتميز الأرض بمخرج خلفي إضافي إلى جانب ميزتها الأساسية كونها تقع على الطريق العام، ما يتيح للسائق التوجه إلى منطقة الصجعة أو العودة إلى الشارقة بسهولة.

وبحمد الله، التصميم شبه مكتمل وسنبدأ العمل مباشرة. من المتوقع أن يستغرق المشروع عامين بتكلفة 500 مليون درهم، ونسعى لإنجازه خلال 22 شهراً، على أن يتم الافتتاح في نوفمبر 2027 لإقامة النسخة الـ46 من معرض الشارقة الدولي للكتاب في أرض المعارض.

وسيشهد المشروع إقامة العديد من المعارض الأخرى، لأن مركز إكسبو الشارقة مخصص للمعارض التجارية ويستضيف الكثير من الأنشطة التي نرغب في تنفيذها في مكان آخر.

وبحمد الله، تم نقل معرض المهرجان الدولي للتصوير (إكسبوجر) من مركز إكسبو، وسيتم نقل باقي المعارض إلى أرض المعارض والمؤتمرات بإذن الله».

واختتم سموه قائلاً: «بالنسبة لدورة معرض الشارقة الدولي للكتاب المقبلة في نوفمبر 2026، والتي ستقام في مركز إكسبو الشارقة بمنطقة التعاون، ستشهد انسيابية مرورية وسهولة في الوصول دون أي ازدحام بإذن الله، إذ وجهنا بأن تصل جميع الطرق إلى منطقة التعاون بأقصى سرعة ممكنة دون توقف. وستشهد المنطقة مستقبلاً إنشاء محطة جميلة لقطار الاتحاد بالقرب من تقاطع الخلفاء الراشدين في شارع الوحدة».