برعاية شمسة بنت حمدان.. انطلاق النسخة الـ15 لمعرض عطايا

برعاية حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان، مساعدة سمو رئيس الهيئة للشؤون النسائية ورئيسة لجنة عطايا العليا.. انطلقت اليوم فعاليات النسخة الخامسة عشرة من معرض عطايا 2026، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك المارينا” وتستمر فعالياته حتى 17 يناير الحالي.

شهد افتتاح المعرض معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير الدولة، والشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، وعدد من المسؤولين والشخصيات الداعمة للعمل الإنساني.

ويواصل معرض عطايا 2026 رسالته في دعم العمل الإنساني وترسيخ جهود الدولة في نشر ثقافة العطاء المستدام في المجتمع.

ويهدف المعرض ليكون وقفا خيريا لدعم وتغطية احتياجات مشاريعه الإنسانية منذ انطلاقته في عام 2012 وحتى 2025، في خطوة تعكس التزام عطايا بتعزيز الاستدامة وضمان استمرارية الأثر الإنساني الإيجابي لمبادراته.

ويشارك في نسخة هذا العام 154 عارضاً من نخبة رواد الأعمال المميزين والمصممين المبدعين والمطاعم والمقاهي، مقدمين مجموعة متنوعة من المنتجات والمبادرات الإبداعية التي تسهم في دعم أهداف المعرض الإنسانية، وتعكس روح الابتكار والمسؤولية المجتمعية.

ويُنظَّم المعرض من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالشراكة الإستراتيجية مع ديوان الرئاسة، وبدعم من مجموعة أدنيك، في إطار تكامل الجهود الوطنية لتعزيز العمل الإنساني وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للعطاء.

ويقوم معرض عطايا، منذ انطلاقه، بدور محوري في دعم النسيج الإنساني والتنموي المنطلق من العاصمة أبوظبي محلياً ودولياً، مجسداً رؤية الإمارات في العمل الإنساني المستدام.