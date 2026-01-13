حمدان بن زايد يطّلع على مشاريع استراتيجية لقطاعي الطاقة والمياه في منطقة الظفرة

جرى خلال اللقاء استعراض أهم التوجهات الاستراتيجية وأولويات وخطط الدائرة للمرحلة المقبلة الهادفة إلى تعزيز كفاءة خدمات الطاقة والمياه، وضمان الجاهزية التشغيلية لمواكبة متطلبات النمو السكاني والتنموي في المنطقة، بما يسهم في استدامة الموارد والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع وقطاع الأعمال والشركات.
واطلع سموه على خطط تطوير منظومة قطاع الطاقة والمياه، مؤكداً أهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، بما يسهم في رفع كفاءة تقديم الخدمات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي على المدى الطويل، وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة.
وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بجهود ومبادرات دائرة الطاقة في أبوظبي في تبني حلول متقدمة لإدارة الخدمات المرتبطة بالطاقة والمياه، بما يعزز كفاءة التشغيل ويواكب التحولات التقنية في هذا القطاع الحيوي.
حضر اللقاء الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، والدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة، ومحمد على المنصوري، مدير عام بلدية منطقة الظفرة، والمهندس أحمد بالعاجر الرميثي، وكيل دائرة الطاقة، إلى جانب عدد من المسؤولين.