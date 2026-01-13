انطلاق أكبر دورة لـ«يومكس» و«سيمتكس» و«مؤتمر الدفاع» 20 يناير

نظّمت مجموعة أدنيك، بالتعاون مع وزارة الدفاع، أمس، إيجازاً خاصاً للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة، استعرضت فيه التحضيرات النهائية لإطلاق أكبر دورة في تاريخ معرضي الأنظمة غير المأهولة (يومكس) والمحاكاة والتدريب (سيمتكس)، إلى جانب مؤتمر الدفاع الدولي.

والتي تُقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة رئيس مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، بمركز أدنيك أبوظبي في الفترة من 20 إلى 22 يناير الجاري.

وتنظم مجموعة أدنيك فعاليات المعرضين والمؤتمر المصاحب لهما، بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وبدعم من مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، وبشراكة استراتيجية مع مجموعة إيدج وأبوظبي للتنقل كشريك، والتي من المنتظر أن تشهد مشاركة قياسية من كبرى الشركات العالمية المتخصصة، إضافة إلى كوكبة من صنّاع القرار والمتخصصين.

وقال العميد الركن محمد عبيد المرشودي، رئيس اللجنة المنظمة للمعرضين والمؤتمر، إن صناعة الأنظمة غير المأهولة تلعب دوراً بارزاً في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وتسهم في تعزيز عملية التنمية المستدامة لاقتصاديات الدول من خلال القيمة المضافة التي تقدمها هذه الصناعات والابتكارات النوعية، التي لم يعد دورها يقتصر على التطبيقات الدفاعية، بل تشمل الاستخدامات التجارية والمدنية.

وأشار المرشودي إلى أن معرضي يومكس وسيمتكس، يوفران منصة لعرض أحدث وآخر الابتكارات والتقنيات للأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب في إطار دورهما دعم القطاع المدني والتجاري وصولاً للروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وجمع أقطاب الصناعات الدولية وصنّاع القرار تحت سقف واحد، لبحث سبل النهوض بواقع ومستقبل هذه القطاعات الحيوية.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمعرضين والمؤتمر أن اللجنة تتطلع لمشاركة العديد من الوفود والبعثات الرسمية، إضافة إلى صنّاع القرار والمتخصصين؛ في فعاليات وأنشطة المعرضين المتنوعة والفريدة.

والتي تشمل قطاعات حيوية، تشهد تطوراً ونمواً غير مسبوق بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي التي أحدثت ثورة في الأعوام القليلة الماضية، إلى جانب توفيرها البيئة المناسبة للشركات الناشئة لإيجاد الفرصة للتواصل مع الشركاء المحليين والدوليين وبناء علاقات شراكة استراتيجية وفتح قنوات للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في ابتكارات تلك الشركات الناشئة وتقنياتها في هذه القطاعات الحيوية.

وأضاف رئيس اللجنة أن تنظيم المعرضين يصاحبهما إقامة مؤتمر الدفاع الدولي في 19 يناير الجاري، تحت شعار «آفاق ذكية: نحو مستقبل دفاعي تقوده الأنظمة غير المأهولة».

ومن المنتظر أن يستقطب ما يزيد على 700 من كبار القادة وصنّاع القرار والخبراء، يناقشون على مدار عدد من الجلسات أبرز التحديات والقضايا الإقليمية والدولية، إضافة لاستعراض أحدث التقنيات والابتكارات التي تشهدها هذه القطاعات وسبل توظيفها للاستخدامات المدنية والدفاعية.

وأكد المرشودي أن التعاون مع مجموعة أدنيك في تنظيم هذه الفعاليات المميزة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، والمخصصة للأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب والذكاء الاصطناعي والروبوتات، تُعدّ علامة فارقة في عالم صناعة المعارض المتخصصة.