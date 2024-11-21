ضمن برنامج "بابا سلطان للغذاء السليم".. "اكتفاء" تزوّد مدارس الإبداع العلمي بالمنتجات العضوية

زوّدت مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني "اكتفاء" التابعة لدائرة الزراعة والثروة الحيوانية مدارس الإبداع العلمي بمنتجاتها العضوية الآمنة، ضمن برنامج "سفراء بابا سلطان للغذاء السليم".

شهد إطلاق المبادرة في مدرسة الإبداع العلمي الأمريكية بالشارقة، سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني "اكتفاء"، وصلاح بو خاطر الرئيس التنفيذي، ومؤسس بوخاطر لإدارة وتطوير التعليم "بيم"، وعدد من المسؤولين.

وقال سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني "اكتفاء": إن استراتيجية الشارقة للأمن الغذائي العضوي التي تتبناها "اكتفاء" تعمل على تعزيز التغذية السليمة لطلبة المدارس والمجتمع كافة من خلال منتجاتها العضوية والآمنة، التي تسهم في خفض معدلات الأمراض الناجمة عن عوامل النظام الغذائي والعادات الغذائية غير السليمة، والتركيز على النُظم الغذائية الصحية المستدامة لحماية أبنائنا، وتهيئة البيئة المناسبة للغذاء السليم لحياة صحية أفضل.

وأضاف: يأتي هذا البرنامج تنفيذاً لرؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الذي يولي صحة أبنائه الاهتمام الكبير، موضحاً أن البرنامج يسهم في نشر النُظم الغذائية السليمة في مدارس الشارقة، ويسعى إلى توفير بيئة صحية مستدامة، تضعها الشارقة على رأس أولويتها، وتعتمدها في مشروعاتها الغذائية.

وأوضح أن برنامج الغذاء السليم الذي يأتي ضمن برنامج «سفراء بابا سلطان للغذاء السليم»، يهدف إلى تعزيز مفهوم الغذاء السليم، ونشر الوعي بأهمية النظام الغذائي الصحي والآمن الذي أطلقته دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، من خلال التوعية الصحية التي يقوم بها السفراء لبرنامج الغذاء السليم.

بدوره، أكد صلاح بو خاطر، الرئيس التنفيذي، ومؤسس بوخاطر لإدارة وتطوير التعليم "بيم"، أن برنامج الغذاء السليم والصحي وقاية يدعم صحة الطلبة في جميع المراحل، وأن الغذاء السليم يؤدي دوراً حيوياً في صحة الجسم والطاقة الذهنية، وزيادة القدرة على التركيز في العملية التعليمية.

وأضاف: حرصت مدارس الإبداع العلمي منذ نشأتها على غرس نمط الحياة الصحية في سلوكيات الطلبة، لأننا ندرك أن هناك صلة واضحة بين التغذية السليمة والتعليم، وقمنا بتخصيص مختبرات المطبخ التي توفر لطلابنا تجربة فريدة لإعداد طعامهم الصحي بأنفسهم وتثقيفهم لاتباع نمط غذائي صحي.

وُيعدُّ برنامج الغذاء السليم نظاماً متكاملاً وخطوة مشجعة على تنبي أنظمة غذائية مستدامة وصحية لتنشئة أجيال المستقبل، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وتعزيز نظامهم الغذائي وأنماط حياتهم.