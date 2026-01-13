الإمارات تعتمد العلاج المبتكر «إنبيفا» لفشل القلب

اعتمدت مؤسسة الإمارات للدواء العلاج المبتكر «إنبيفا» (سوتاجليفلوزين) لعلاج فشل القلب، لتصبح دولة الإمارات ثاني دولة في العالم توافق على هذا العلاج المتقدم، في خطوة تعكس ريادة الدولة في تبني الابتكارات الدوائية وتعزيز منظومة الرعاية الصحية.

ويُعد «إنبيفا» (سوتاجليفلوزين ) أول مثبط مزدوج لـSGLT1 وSGLT2 معتمد لعلاج فشل القلب، وهو دواء فموي يسهم في تنظيم مستويات السكر في الدم، إلى جانب دعمه لصحة القلب والكلى.

وقد تم اعتماده للحد من مخاطر الوفاة الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية، وتقليل حالات الدخول إلى المستشفى بسبب فشل القلب، إضافة إلى خفض الزيارات الطبية العاجلة المرتبطة بالحالة، لدى البالغين المصابين بفشل القلب أو السكري من النوع الثاني أو مرض الكلى المزمن أو من لديهم عوامل خطر قلبية أخرى.

ويُعد فشل القلب من الحالات الصحية المزمنة والخطيرة التي تؤثر في قدرة القلب على ضخ الدم بكفاءة، ما يؤدي إلى مضاعفات صحية متقدمة وزيادة معدلات التنويم في المستشفيات، ويشكل تحدياً صحياً عالمياً متزايداً.

وأظهرت الدراسات أن «إنبيفا» (سوتاجليفلوزين) يمكن أن يساعد الأشخاص المصابين بفشل القلب أو المهددين بالإصابة به، حيث يسهم في تقليل المضاعفات وخفض خطر المشكلات القلبية الخطيرة، كما لوحظ أن المرضى الذين يبدأون استخدامه خلال فترة الاستشفاء يبدؤون في ملاحظة فوائده العلاجية في وقت مبكر.

وأكدت الدكتورة فاطمة الكعبي، مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، «أن اعتماد العلاج المبتكر «إنبيفا» (سوتاجليفلوزين) لعلاج فشل القلب يجسّد التزام دولة الإمارات بتبنّي أحدث الابتكارات الدوائية العالمية، ويعكس مكانتها الريادية في تسريع وصول العلاجات المتقدمة والآمنة إلى المرضى، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وتحسين مخرجات الرعاية الصحية».

وأضافت: «تولي المؤسسة أهمية قصوى لتطوير مسارات تنظيمية مرنة وفعّالة، خاصة للعلاجات المتقدمة، بما يتيح الاستجابة السريعة للاحتياجات الطبية الضرورية».

