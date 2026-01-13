انعقاد النسخة الثالثة من قمة رأس الخيمة للطاقة 25 نوفمبر

تعقد حكومة رأس الخيمة النسخة الثالثة من قمة رأس الخيمة للطاقة من 25 إلى 27 نوفمبر 2026، التي تنظمها بلدية الإمارة بالشراكة مع الاتحاد للماء والكهرباء، وتستمر على مدار ثلاثة أيام في مركز رأس الخيمة للمعارض.

وتعقد القمة تحت شعار «إنشاء أهداف لمستقبل الطاقة المستدامة والمشاركة فيها»، وقال منذر محمد بن شكر الزعابي، المدير العام لـ«بلدية رأس الخيمة»: «نعلن بكل فخر عن إطلاق النسخة الثالثة من قمة رأس الخيمة للطاقة، استمراراً على الوتيرة ذاتها التي حققتها النقاشات المثمرة والأهداف الطموحة في النسخ السابقة. ومع مواصلة إمارة رأس الخيمة مسيرة نموها، أصبحت الطاقة المستدامة أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للماء والكهرباء»: يعكس تعاوننا مع بلدية رأس الخيمة دور شركة الاتحاد للماء والكهرباء كشريك تنفيذي داعم لمسيرة النمو المستدام في الإمارة. نواصل تنفيذ مشاريع وبرامج ومبادرات طويلة الأمد في رأس الخيمة، تركز على تطوير الشبكات.