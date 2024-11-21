مكتوم بن محمد: دبي حريصة على تقديم كافة التسهيلات للمجموعات الفندقية الرائدة

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن قطاع الضيافة في الإمارات يحمل فرصاً اقتصادية واعدة في ظل ازدهار مكانتها على خارطة السياحة والاستثمار العالمي.

وكان سموه، استقبل اليوم، سيباستيان بازين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "أكور" الرائدة عالمياً في مجال الضيافة وإدارة الفنادق، حيث أكد سموه خلال اللقاء، أن دبي حريصة على تقديم كافة أوجه التسهيلات الممكنة لتمكين المجموعات الفندقية الرائدة من النمو والتوسع، والقادم أفضل في الإمارات.

وبحث سموه مع بازين خطط المجموعة العالمية لتوسيع حضورها في المنطقة في ضوء الدعم القوي الذي توفره دولة الإمارات لقطاع الضيافة والذي يُعد أحد الروافد المهمة للاقتصاد، كما استعرض سموه مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "أكور"، آفاق التعاون بين دبي والمجموعة في ضوء المستهدفات الطموحة لأجندتها الاقتصادية D33 لتكون من أهم 3 وجهات عالمية للزائرين.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "التقيت اليوم سيباستيان بازين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "أكور" الرائدة عالمياً في مجال الضيافة وإدارة الفنادق".

وأضاف سموه: "ناقشنا خلال اللقاء خطط المجموعة العالمية لتوسيع تواجدها في المنطقة في ضوء الدعم القوي الذي توفره دولة الإمارات لقطاع الضيافة والذي يُعد أحد الروافد المهمة للاقتصاد، واستعرضنا آفاق التعاون بين دبي والمجموعة في ضوء المستهدفات الطموحة لأجندتها الاقتصادية D33 لتكون من أهم 3 وجهات عالمية للزائرين".

وتابع سموه: "الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لقطاع الضيافة الذي يحمل فرصاً اقتصادية واعدة في ظل ازدهار مكانة الإمارات على خارطة السياحة والاستثمار العالمي، وإمارة دبي حريصة على تقديم كافة أوجه التسهيلات الممكنة لتمكين المجموعات الفندقية الرائدة من النمو والتوسع، والقادم أفضل في الإمارات".