دفعة جديدة من مساعدات سفينة محمد بن راشد الإنسانية تدخل غزة

أطلقت عملية «الفارس الشهم 3» دورتها الإغاثية الجديدة من شمال قطاع غزة، حيث وصلت عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية ضمن سفينة محمد بن راشد الإنسانية، إلى شمال القطاع لتخفيف معاناة الأهالي.

وقال علي الشحي، رئيس البعثة الإماراتية لعملية «الفارس الشهم 3» في قطاع غزة: «ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم كريم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سيتم توزيع المساعدات عبر فرق المتطوعين التابعة للفريق الإماراتي في غزة لتغطية مختلف المحافظات في القطاع من جنوبه إلى شماله».

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري دخلت قافلة المساعدات الإنسانية الإماراتية رقم 272 إلى قطاع غزة، ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، محملة بـ387 طناً من الطرود الغذائية، والتي كانت أولى شحنات سفينة محمد بن راشد الإنسانية التي تدخل القطاع.

وحملت سفينة محمد بن راشد الإنسانية التي وصلت إلى ميناء العريش الأسبوع الماضي مساعدات غذائية موجهة لتلبية الاحتياجات العاجلة في غزة، وتشتمل على 10 ملايين وجبة مقدمة من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.