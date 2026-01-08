70مشروعاً إنسانياً لـ«الأعمال الخيرية العالمية» في قرغيزيا

توجه وفد من هيئة الأعمال الخيرية العالمية، برئاسة الأمين العام الدكتور خالد الخاجة، إلى جمهورية قرغيزيا، في إطار مهمة إنسانية تشمل تفقد وتدشين 70 مشروعاً إنسانياً، ضمن حملة «صقيع الشتاء» التي تنفذها الهيئة لدعم الفقراء والمحتاجين.

وتركز المشاريع على بناء وصيانة وتأثيث المنازل، وتوفير الفحم الحجري وحطب التدفئة، إلى جانب صيانة وترميم المساجد وتزويدها بوسائل التدفئة، وكفالة الأيتام والأسر الفقيرة، وتقديم الدعم الطبي للمرضى، فضلاً عن مبادرات لدعم الأسر المنتجة وغيرها من البرامج الإنسانية.

وقال الدكتور الخاجة، إن حملة «صقيع الشتاء» تعد من الحملات الأساسية التي تنفذها هيئة الأعمال الخيرية العالمية، وتهدف إلى توفير الدفء والأمان للفئات الأشد احتياجاً، لا سيما في الدول التي تنخفض فيها درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، داعياً المحسنين إلى الإسهام في دعم هذه المبادرات، ومثمناً مساندتهم المتواصلة لحملات الهيئة على مدى العام.

يذكر أن هذه المهمة تعد أولى الزيارات الميدانية التي تنفذها الهيئة خلال عام 2026، على أن تتبعها 12 زيارة أخرى على مدى العام، لمواكبة الحملات الموسمية، ولا سيما خلال شهر رمضان الفضيل، وعيد الأضحى المبارك.