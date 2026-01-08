ترسيخ السلام المستدام

عقدت دولة الإمارات وجمهورية إثيوبيا مباحثات رفيعة المستوى، خلال زيارة العمل التي أجراها معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة.

وأكد الجانبان عمق الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين البلدين، وما تستند إليه من أسس متينة من الاحترام المتبادل والتعاون.

وشكّل الاجتماع فرصة لاستعراض أبرز المستجدات في مجال السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث أكد الجانبان التزامهما المشترك بتعزيز الاستقرار، وترسيخ السلام المستدام.

واستعرض الجانبان «المؤتمر الإنساني رفيع المستوى من أجل شعب السودان»، الذي استضافته دولة الإمارات وإثيوبيا والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد» والاتحاد الأفريقي، والذي أسهم في حشد الدعم الإقليمي والدولي لمعالجة الأوضاع الإنسانية في السودان.

وأدانت دولة الإمارات وإثيوبيا الهجمات التي شنها الطرفان المتحاربان ضد المدنيين، ودعا الجانبان كلا الطرفين إلى الالتزام بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.

وأكد الجانبان أهمية تحقيق هدنة إنسانية، تفضي إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإطلاق عملية انتقالية شاملة وشفافة، تفضي إلى تشكيل حكومة مستقلة بقيادة مدنية.

وأشادت الإمارات باستعدادات إثيوبيا لاستضافة مؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين COP32، كما اتفق الجانبان على تعزيز الزخم الذي حققه مؤتمر الأطراف الثامن والعشرون COP28، الذي استضافته الإمارات، كما أشاد الجانبان بجهود الإمارات في تطوير تكنولوجيا المياه، وتعزيز الابتكار، لتوسيع نطاق حلول المياه المستدامة.