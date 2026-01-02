رئيس الدولة ونائباه يتلقون تهاني قادة الدول بالعام الجديد

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2026، من ملوك ورؤساء وأمراء الدول.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى ميغيل دياز كانيل، رئيس جمهورية كوبا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى لوران سان سير، رئيس المجلس الرئاسي الانتقالي في جمهورية هايتي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة من ملوك ورؤساء وأمراء الدول ورؤساء الوزراء بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2026.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيات تهنئة إلى الرئيس ميغيل دياز كانيل وإلى مانويل ماريرو كروز، رئيس وزراء جمهورية كوبا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة إلى الرئيس لوران سان سير، وإلى أليكس ديدييه فيلس إيمي، رئيس وزراء جمهورية هايتي.