الرئيس القبرصي: نضع اللمسات النهائية لاتفاقات تعاون استراتيجية مع الإمارات

أكد الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس أهمية تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

مشيراً إلى أن الاتفاقات التي أبرمتها نيقوسيا مؤخراً مع الإمارات وعدد من الدول الصديقة تشكل ركناً أساسياً في الاستراتيجية الشاملة، التي تعتمدها بلاده، لتعزيز دورها الجيوسياسي إقليمياً ودولياً.

وقال خريستودوليديس، إن حكومته، التي تتولى اعتباراً من اليوم الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، تمضي في تنفيذ استراتيجية متكاملة، تهدف إلى ربط السياسة الخارجية مباشرة بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

ولا سيما في مجالي الطاقة والمياه، بما يسهم في تعزيز عناصر القوة الداخلية والخارجية للدولة، وتمكينها من مواجهة التحديات المستقبلية.

وفي هذا السياق، أعلن الرئيس القبرصي في حديث نشرته صحيفة «فيلنيوز قبرص»، أمس، أن أربعة وزراء قبرصيين، برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزراء الطاقة والزراعة ونائب وزير الابتكار، سيتوجهون قريباً إلى دولة الإمارات لوضع اللمسات النهائية على اتفاقيات تعاون استراتيجية في مجالي المياه والطاقة، تشمل مشاريع لتحلية المياه، ومشاركة شركات إماراتية في المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية وقطاع الطاقة.

وأشار إلى أن العلاقات المتميزة مع أبوظبي أسهمت بالفعل في معالجة تحديات المياه، التي واجهتها قبرص، خلال عام 2025، من خلال توفير وحدات تحلية مياه دون كلفة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على الأمن المائي في البلاد.

وأكد خريستودوليديس أن قبرص تعمل على ترسيخ موقعها نقطة وصل بين الشرق الأوسط وأوروبا.