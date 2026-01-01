وفد لبناني يطلع على التجربة الصحية في الدولة

استقبلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع وفداً حكومياً رفيع المستوى من الجمهورية اللبنانية، ضمن برنامج القيادات التنفيذية اللبنانية الذي ينظمه مكتب التبادل المعرفي الحكومي التابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء.

وذلك في إطار تعزيز جسور التواصل وتبادل الخبرات بين الأنظمة الحكومية، والاطلاع على أفضل الممارسات المؤسسية التي طورتها الوزارة في القطاع الصحي، ما يسهم في ابتكار الأفكار والحلول التي تدعم النظام الصحي في جمهورية لبنان الشقيقة.

انعقد اللقاء بحضور الدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في الوزارة، والدكتور أمين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي، وعبدالله أهلي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، إلى جانب عدد من المسؤولين ومديري الإدارات.

واستهدفت الزيارة مشاركة التجارب والخبرات الرائدة وأفضل الممارسات العالمية التي تعتمدها دولة الإمارات في مجالات الصحة العامة والتنظيم الصحي وجهود الارتقاء بالرعاية الصحية.

حيث اطلع الوفد اللبناني على جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع في تطوير السياسات وحوكمة المنظومة الصحية، وتعزيز التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية، بما يدعم جاهزية القطاع الصحي واستدامته، إلى جانب استعراض أبرز مشاريع التحول الرقمي واستراتيجيات الابتكار في الخدمات الصحية.

وأبرز المبادرات الوطنية لتعزيز الوقاية المجتمعية، ورفع كفاءة الاستجابة للتحديات الصحية، وترسيخ نهج استباقي يدعم جودة الحياة.

وشهد اللقاء جلسة نقاش مفتوحة أتاحت للوفد اللبناني تبادل الرؤى حول آليات تطوير العمل الحكومي، وبناء القدرات القيادية الصحية، وتعزيز التنسيق المؤسسي، والاستفادة من التجارب الإماراتية في التخطيط الصحي الاستراتيجي، وإدارة التحول، ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

كما اطلع الوفد على تجربة دولة الإمارات في تطوير منظومة عالمية للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، بالإضافة إلى الجهود الوطنية في تعزيز الجاهزية المستقبلية والاستجابة للتحديات الصحية العالمية.