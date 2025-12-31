وفد لبناني يطّلع على النماذج الحكومية المستقبلية في الإمارات

اطّلع وفد حكومي من مكتب رئاسة الجمهورية، ومكتب ورئاسة مجلس الوزراء في جمهورية لبنان على أفضل التجارب، ونماذج العمل المستقبلية، التي طورتها حكومة دولة الإمارات، خلال زيارة رسمية للدولة، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجالات العمل الحكومي.

وهدفت الزيارة، التي نظمها مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، إلى التعرف على أفضل الممارسات والحلول المبتكرة والمشاريع والبرامج، التي طورتها حكومة الإمارات في مختلف مجالات العمل، خصوصاً السياسات الحكومية والتشريعات، واستشراف مستقبل الحكومات، والارتقاء بالخدمات الحكومية، والإعلام والاتصال الحكومي، والأداء الحكومي، والتنافسية العالمية، وتمكين الحكومات بالذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة والمشاريع الاستراتيجية.

ضم وفد حكومة جمهورية لبنان القاضي محمود مكيه، أمين عام مجلس الوزراء مدير عام رئاسة مجلس الوزراء، ود. روعة الحاراتي، مستشار الرئيس للتعاون والاقتصاد الدولي، والعميد الركن زياد هيكل، مستشار الرئيس للدراسات، وعدد من المسؤولين في مكتبي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات.

وعقد الوفد الزائر سلسلة اجتماعات مع مسؤولين في حكومة الإمارات، التقى خلالها معالي مريم الحمادي، وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي.

وسعيد العطر، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الإستراتيجية، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وحنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وإبراهيم سلمان الحمادي، المدير التنفيذي للأداء والتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، المنسق العام لبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، وعدداً من القيادات الحكومية.