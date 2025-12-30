Al Bayan
الإمارات

الإمارات تُدين حادثة الطعن في سورينام

وام

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها لحادثة الطعن الإجرامية التي وقعت في إحدى ضواحي باراماريبو، عاصمة جمهورية سورينام، وأدت إلى وفاة وإصابة عدد من الأشخاص الأبرياء من بينهم أطفال.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف الآمنين وتؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

كما عبَّرت الوزارة عن تضامنها مع أهالي وذوي الضحايا، ومع حكومة سورينام وشعبها الصديق في هذا العمل الإجرامي، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.