قرقاش: البرهان يستمر في التنصل من مسؤولية إنهاء الحرب والادعاء على الإمارات تضليل لا يغيّر الحقيقة

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن تصريحات الفريق البرهان الأخيرة تعكس استمراره في التنصّل من مسؤولية إنهاء الحرب الأهلية، في وقت يطالب فيه السودانيون والمجتمع الدولي بوقف القتال، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل.

مشيراً إلى أن الادعاء الباطل على دولة الإمارات وقيادتها، ما هو إلا تضليل لا يغيّر من حقيقة الأزمة ولا يبرّر تعطيل مسار السلام.

