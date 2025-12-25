الإمارات ترحب باتفاق تبادل الأسرى في اليمن

رحبت الإمارات العربية المتحدة بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه في العاصمة العُمانية مسقط بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن، الذي يمثل خطوة إنسانية مهمة تسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزز الجهود الرامية إلى دعم الاستقرار في اليمن والمنطقة.

وثمنت وزارة الخارجية، في بيان لها، الجهود التي بذلتها سلطنة عُمان الشقيقة في استضافة وتيسير المفاوضات، وتعاون المملكة العربية السعودية الشقيقة، إلى جانب الدور المهم الذي اضطلع به مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، مؤكدة أن هذا الاتفاق الإنساني يشكل خطوة نحو بناء الثقة وتهيئة الظروف لإحلال السلام.

وأكدت الوزارة دعم دولة الإمارات الراسخ لكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل ومستدام ينهي الأزمة ويضع حداً للمعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني الشقيق، وبما يلبي تطلعاته المشروعة نحو الأمن والاستقرار والتنمية.

كما أعرب مجلس التعاون الخليجي، في وقت سابق، عن تطلعه أن يسهم الاتفاق في تعزيز مسار السلام والاستقرار في اليمن، وصولاً إلى حل سياسي شامل.

ورحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم بن محمد البديوي، في بيان، بالاتفاق، مشيداً بجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، للوصول إلى هذا الاتفاق.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عن تطلعاته بأن يسهم هذا الاتفاق في تعزيز مسار السلام والاستقرار في اليمن، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، وبناء الثقة بين الأطراف، وصولاً إلى حل سياسي شامل ومستدام يضمن أمن اليمن واستقراره ووحدته، ويخدم تطلعات شعبه نحو السلام والتنمية.

ورحبت مصر بالاتفاق، باعتباره خطوة إنسانية مهمة تسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني. واعتبرت مصر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية، أن الاتفاق يمثل بارقة أمل نحو توحيد الصف اليمني وصياغة رؤية وطنية جامعة تمكن من إطلاق عملية سياسية جادة تنهي معاناة الشعب اليمني وتلبي تطلعاته المشروعة في الأمن والاستقرار والتنمية.

وثمنت مصر الجهود الصادقة التي بذلتها سلطنة عُمان الشقيقة في استضافة وتيسير المباحثات، وتقدر في هذا السياق الدور الذي اضطلع به مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والأطراف كافة التي شاركت في هذه المفاوضات.

وشهدت العاصمة العمانية مسقط، أول من أمس، توقيع اتفاق بين وفد الحكومة اليمنية ووفد الحوثيين يقضي بتبادل الأسرى والمحتجزين. ورحبت سلطنة عُمان بالاتفاق واعتبرته خطوة إنسانية مهمة يمكن أن تهيئ لمعالجة ملفات أوسع مرتبطة بالأزمة اليمنية، في ظل جهود إقليمية وأممية متواصلة لدفع مسار التهدئة.

بدوره، أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن الأطراف اتفقت على المرحلة الجديدة من إطلاق سراح المحتجزين من جميع الجهات.