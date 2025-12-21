مساعدات إغاثية من «الفارس الشهم 3» لأيتام غزة

قدمت عملية الفارس الشهم 3 مساعدات إغاثية لمخيم البركة للأيتام ضمن جهودها المكثفة لمساندة ودعم الأيتام في قطاع غزة. وتواصل دولة الإمارات العمل على تكثيف الجهود لضمان تدفق ووصول المساعدات وتوزيعها عبر الوسائل والطرق المتاحة كافة للإسهام في التخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. ودشّنت الإمارات أول من أمس إبحار سفينة محمد بن راشد الإنسانية من ميناء خليفة، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3».

وتحمل السفينة على متنها 10 ملايين وجبة غذائية جهّزتها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، لدعم الأشقاء في قطاع غزة، وإلى جانب هذه الوجبات تحمل السفينة على متنها مساعدات إنسانية وإغاثية متنوعة بإجمالي حمولة تتجاوز 7300 طن، تشمل 65 % مواد غذائية، و27% ملابس شتوية وخياماً ومستلزمات إيواء، إضافة إلى 8% مكملات غذائية مخصصة للأطفال والنساء، وذلك استجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة في القطاع. وتأتي هذه المساعدات ضمن منظومة العمل الإنساني الإماراتي الهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر تضرراً.