الإمارات تدشّن إبحار سفينة محمد بن راشد الإنسانية دعماً لغزة

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، دشّنت دولة الإمارات العربية المتحدة إبحار سفينة محمد بن راشد الإنسانية من ميناء خليفة، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3».

وتحمل السفينة على متنها 10 ملايين وجبة غذائية جهّزتها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدعم الأشقاء في قطاع غزة.

وإلى جانب هذه الوجبات تحمل السفينة على متنها مساعدات إنسانية وإغاثية متنوعة بإجمالي حمولة تتجاوز 7300 طن، تشمل 65 % مواد غذائية، و27 % ملابس شتوية وخياماً ومستلزمات إيواء، إضافة إلى 8 % مكملات غذائية مخصصة للأطفال والنساء.

وذلك استجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة في القطاع. وتأتي هذه المساعدات ضمن منظومة العمل الإنساني الإماراتي الهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر تضرراً.

وتؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال عملية «الفارس الشهم 3» استمرار التزامها الإنساني الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم الجهود الإغاثية الهادفة إلى التخفيف من معاناة المدنيين في قطاع غزة، بالتعاون مع مختلف الشركاء الإنسانيين، ووفق أعلى المعايير الإنسانية والتنظيمية.

