رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس النيجر بذكرى يوم إعلان الجمهورية

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الجنرال عبدالرحمن تياني، رئيس جمهورية النيجر، بمناسبة ذكرى يوم إعلان الجمهورية.

كما بعث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى إمام علي رحمون، رئيس جمهورية طاجيكستان، بمناسبة مرور 30 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية طاجيكستان. إلى ذلك بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة إلى الجنرال عبدالرحمن تياني رئيس جمهورية النيجر بمناسبة ذكرى يوم إعلان الجمهورية.

وبعث سموهما، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى علي مهامان لامين زين، رئيس وزراء جمهورية النيجر.

كما بعث سموهما، برقيتي تهنئة إلى قاهر رسولزاده، رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان، بمناسبة مرور 30 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية طاجيكستان.