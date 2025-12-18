محمد بن زايد يهنئ محمد السادس والشعب المغربي بالفوز بكأس العرب

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عاهل المغرب الملك محمد السادس والشعب المغربي الشقيق بالفوز بكأس العرب فيفا قطر 2025 لكرة القدم، مشيداً سموه بالتنظيم الناجح للبطولة من قبل دولة قطر الشقيقة.

وقال سموه على حسابه في منصة "إكس" : "أهنئ أخي جلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي الشقيق بالفوز بكأس العرب فيفا قطر 2025 لكرة القدم، بعد أداء متميز وروح رياضية عالية لفريقي المغرب والأردن. وأشيد بالتنظيم الناجح للبطولة من قبل دولة قطر الشقيقة، وأتمنى للجميع التوفيق في المنافسات المقبلة".