رئيس الدولة: سياسة الإمارات راسخة في البناء والسلام والمستقبل الأفضل للدول وشعوبها

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن سياسة الإمارات راسخة في التعاون من أجل البناء والتنمية والسلام والمستقبل الأفضل لجميع الدول وشعوبها.

وقال سموه في تغريدة على حسابه في منصة «إكس»: «بحثت في قبرص مع فخامة الرئيس نيكوس خريستودوليدس، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية والعمل المشترك لتحقيق أهداف الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بلدينا، إضافة إلى مواصلة التنسيق في مجال العمل الإنساني.. سياسة الإمارات الراسخة التعاون من أجل البناء والتنمية والسلام والمستقبل الأفضل لجميع الدول وشعوبها». ووصل سموه إلى القصر الرئاسي في العاصمة نيقوسيا يرافق موكبه فخامة نيكوس خريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص. وجرت لسموه لدى وصوله القصر مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وقبرص، واستعرض سموه ثلة من حرس الشرف اصطفت تحية لسموه.

كما وضع سموه خلال المراسم إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري لمكاريوس الثالث الرئيس المؤسس لجمهورية قبرص. وصافح سموه مستقبليه من الوزراء وكبار المسؤولين في قبرص، كما صافح الرئيس القبرصي الوفدَ المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة الذي يضم معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدداً من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة. وقد وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، إلى جمهورية قبرص في زيارة رسمية. وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله إلى مطار لارنكا الدولي، فخامة نيكوس خريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، وعدد من كبار المسؤولين.