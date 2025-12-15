اعتماد عالمي لأكاديمية ربدان في إدارة الأزمات

حصلت أكاديمية ربدان على اعتماد الرابطة الجنوبية للكليات ولجنة المدارس للكليات «SACSCOC»، وهي هيئة الاعتماد المؤسسي الأعلى والأكثر تأثيراً في الولايات المتحدة الأمريكية، والمعترف بها عالمياً لضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي.

وبذلك تصبح أكاديمية ربدان أول مؤسسة تعليمية حكومية في دولة الإمارات تحصل على هذا الاعتماد، والأولى على مستوى العالم المتخصصة في مجالات الدفاع والأمن وإدارة الأزمات، التي تنال هذا الاعتراف رفيع المستوى.

ويأتي هذا الإنجاز بعد أن أعلنت الأكاديمية في ديسمبر 2024 قبول ترشحها هذا الاعتماد العالمي، إثر زيارة لجنة مكونة من تسعة خبراء دوليين أجرت تقييماً شاملاً لمعايير الحوكمة، وفعالية البرامج الأكاديمية، وجودة خدمات الطلبة، وكفاءة الأنظمة المؤسسية، ما مهّد الطريق للإعلان الرسمي عن منح الاعتماد الكامل للأكاديمية.

وأكد جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان، أن هذا الاعتماد يمثل نقطة تحول نوعية في مسيرة الأكاديمية، مشيراً إلى أن حصول أكاديمية ربدان على اعتماد الرابطة الجنوبية للكليات يعكس مصداقيتها الدولية ويعزّز سمعتها التنافسية، ويُمهّد الطريق لشراكات استراتيجية مع جامعات عالمية من خلال برامج التبادل الطلابي والتعاون البحثي والبرامج الأكاديمية المزدوجة.

وأضاف أن هذا الاعتماد يمنح طلبة الأكاديمية قيمة مضافة ملموسة، من بينها سهولة نقل الساعات الدراسية والاعتراف الأكاديمي في مؤسسات تعليمية معتمدة في العالم، فضلاً على الثقة العالية التي تحظى بها شهادات الأكاديمية لدى أصحاب العمل محلياً ودولياً، والتفوّق الأكاديمي الذي تعكسه هيئة التدريس المكوّنة من خريجي أفضل 200 جامعة عالمياً.