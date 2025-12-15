«مكتب التحقيقات الرواندي»: شرطة دبي ترسي معايير العمل الذكي والمبتكر

أشاد المحقق بن سي موهيروا، من مكتب التحقيقات الرواندي (RIB)، بالتميّز الريادي لشرطة دبي في تبني أحدث التقنيات المتقدمة لرفع كفاءاتها البشرية والعملياتية، ورسم خارطة العمل الشرطي الحديث، مؤكداً أنها تُرسي معايير العمل الشرطي الذكي والمبتكر، فأنظمتها ونهجها وقدرتها على ربط التكنولوجيا بخدمة المجتمع استثنائية.

وكان المحقق موهيروا من ضمن 54 ضابطاً يمثلون 39 دولة، شاركوا في النسخة الثانية من الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية «PIL»، الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي بالشراكة مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا، حيث وصف تجربته بأنها ملهمة ومُثرية، مؤكداً عزمه تطبيق دروسها القيّمة في وطنه رواندا.

وأضاف قائلاً: «تعلمت أشياء لم يكن من الممكن تعلمها في الفصول الدراسية التقليدية، حيث شمل الدبلوم محاضرات وورش عمل تفاعلية حول القيادة والابتكار، بالإضافة إلى ندوات علمية شاركت فيها مع زملائي من جميع أنحاء العالم فتحت لي آفاقاً جديدة لتطوير العمل الشرطي والجنائي في وطني».

وكانت مراكز الشرطة الذكية «SPS» وعملياتها المتطورة من بين الابتكارات، التي أثارت إعجاب موهيروا.