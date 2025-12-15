الإمارات تدين حادثة إطلاق النار الإرهابية في تجمع بسيدني

أدانت دولة الإمارات بشدة حادثة إطلاق النار الإرهابية التي وقعت خلال تجمع يهودي في مدينة سيدني الأسترالية، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. كما أدانت حادثة إطلاق النار التي وقعت في جامعة براون في ولاية رود آيلاند الأمريكية، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكّدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أنّ دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والارهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة الولايات المتحدة الأمريكية وشعبها الصديق، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. وبخصوص حادث إطلاق النار في سيدني، أكّدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة وشعب أستراليا الصديق، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. وقالت شرطة نيو ساوث ويلز، إن 11 شخصاً قتلوا، بينهم المهاجم، فيما قال رئيس الوزراء الأسترالي، أنطوني ألبانيز، إن المشاهد في شاطئ بوندي «صادمة ومؤلمة».

استهداف احتفالات

ووقع الهجوم بينما حضر نحو ألفي شخص من أبناء الجالية اليهودية احتفالات حانوكا («عيد الأنوار»)، في شاطئ بوندي في سيدني. وأفاد شهود عيان بأن مجهولاً ترجَّل من سيارة بالقرب من مكان الاحتفال وأطلق النار.

وبحسب تقارير، فقد جرى إطلاق النار من جسر قريب. وأظهرت فيديوهات بعض الأشخاص على العشب وسط فوضى عارمة. ووصف أحد المشاركين اليهود في الاحتفال، المشهد بأنه «كارثة» للجالية. وأفادت هيئة الإذاعة الأسترالية، بأن شخصين نفذا إطلاق النار، أحدهما قتل على الفور، والآخر أصيب وجرى نقله إلى المستشفى في حالة خطرة. وذكرت صحيفة سيدني مورنينغ هيرالد، أن الواقعة أسفرت عن عدة إصابات، وبثت شبكتا «سكاي» و«إيه بي سي»، لقطات تظهر أشخاصاً راقدين على الأرض. وأفادت قناة «سكاي نيوز أستراليا»، بمقتل 11 شخصاً في إطلاق النار الجماعي على شاطئ بوندي.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، إن إطلاق النار الذي وقع في شاطئ بونداي في سيدني «صادم ومقلق». وأضاف: «متعاطف مع كل شخص تضرر». وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)، أن أحد مطلقي النار كان من بين القتلى، فيما أُصيب 12 شخصاً آخرين بجروح. وأعلنت الشرطة المحلية في سيدني، عن اعتقال شخصين مشتبه بتنفيذهما الهجوم في شاطئ بوندي. في الأثناء، قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، إن إطلاق النار على شاطئ بوندي في سيدني، يعد هجوماً على الجالية اليهودية. وأضاف في بيان صادر من مكتبه: «إن إسرائيل طالما دعت لاتخاذ إجراء لمواجهة الموجة الضخمة من معاداة السامية، التي تؤثر في المجتمع الأسترالي».

انتقاد

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن السياسة الأسترالية غذت «معاداة السامية»، ووصف ما حدث في أستراليا بأنه «نتاج لتوقف القادة عن مواجهة معاداة السامية».

وأضاف نتنياهو أنه أرسل رسالةً إلى رئيس وزراء أستراليا، قبل بضعة أشهر، أخبره فيها أن سياسة بلاده «تُؤجّج نار معاداة السامية في الشوارع، وأنها تُشجّع على كراهية اليهود».