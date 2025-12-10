وصول طائرة المساعدات الإنسانية الثامنة إلى سريلانكا ضمن الجسر الجوي الإماراتي

وصلت أمس إلى مطار العاصمة السريلانكية كولومبو طائرة المساعدات الإنسانية رقم (8) ضمن الجسر الجوي الإماراتي، حاملةً 1080 طرداً غذائياً، ليصل إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة منذ بدء الاستجابة إلى أكثر من 116 طناً من المواد الإغاثية المتنوعة، تشمل الغذاء ومواد الإيواء والدعم اللوجستي.

وتؤكد دولة الإمارات من خلال فرقها الميدانية وجسرها الجوي المتواصل التزامها بدعم الشعب السريلانكي الصديق وتعزيز جهود الإنقاذ والإغاثة والتعافي من آثار الفيضانات.

في غضون ذلك، أشاد الجيش السريلانكي بكفاءة فريق البحث والإنقاذ الإماراتي وقدراته العالية على التعامل مع البيئات الصعبة، ودقة العمل الميداني، وسرعة الوصول إلى المواقع المتضررة.

يأتي ذلك في وقت يستمر فريق الإمارات للبحث والإنقاذ في تنفيذ مهامه الميدانية في المناطق المتضررة من الفيضانات والانهيارات الأرضية في سريلانكا.

وتمكن الفريق أمس من العثور على جثة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الجثث التي تم العثور عليها إلى 19 جثة منذ بدء العمليات، فيما تم إيقاف البحث مؤقتاً في المنطقة بسبب الأمطار الغزيرة والانهيارات، على أن تُستأنف العمليات صباح اليوم لاستكمال البحث عن المفقودين.

ويستخدم الفريق في عملياته المعدات المتقدمة وكلاب البحث المتخصصة لتمشيط المواقع والوصول إلى المفقودين تحت الركام والأتربة، ضمن الاستجابة الإماراتية العاجلة لدعم الشعب السريلانكي الصديق.