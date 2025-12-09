الجيش السريلانكي يشيد بكفاءة فريق البحث والإنقاذ الإماراتي وقدراته العالية

أشاد الجيش السريلانكي بكفاءة فريق البحث والإنقاذ الإماراتي وقدراته العالية في التعامل مع البيئات الصعبة، ودقة العمل الميداني، وسرعة الوصول إلى المواقع المتضررة.

يأتي ذلك في وقت يستمر فريق الإمارات للبحث والإنقاذ في تنفيذ مهامه الميدانية في المناطق المتضررة من الفيضانات والانهيارات الأرضية في سريلانكا.

وتمكن الفريق اليوم من العثور على جثة جديدة في منطقة Wattegama، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الجثث التي تم العثور عليها إلى (19) جثة منذ بدء العمليات، فيما تم إيقاف البحث مؤقتاً في المنطقة بسبب الأمطار الغزيرة والانهيارات، على أن تُستأنف العمليات صباح الغد لاستكمال البحث عن المفقودين.

ويستخدم الفريق في عملياته المعدات المتقدمة وكلاب البحث المتخصصة لتمشيط المواقع والوصول إلى المفقودين تحت الركام والاتربة، ضمن الاستجابة الإماراتية العاجلة لدعم الشعب السريلانكي الصديق.