إشادة دولية بالمنظومة الأمنية في دبي

أعرب النقيب غوستافو بونيفاسيو، مدير إدارة الابتكار في الشرطة العسكرية لولاية ساو باولو في البرازيل، عن إعجابه العميق بتجربة شرطة دبي، واصفاً إياها بأنها مصدر إلهام له على الصعيد المهني والشخصي، مشيداً بدورها الريادي في الدمج بين الابتكار والقيادة والثقة المجتمعية.

وأضاف بونيفاسيو: «نجحت شرطة دبي في بناء منظومة تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والجانب الإنساني، فقدرتها على المزج بين الابتكار والتواصل المجتمعي القوي تعد درساً للأجهزة الشرطية في العالم للاستفادة منه، فقد أثبتت أن العمل الشرطي يمكن أن يكون ذكياً وقريباً من الناس في آنٍ واحد».

وأكد النقيب بونيفاسيو، الذي مثّل البرازيل في النسخة الثانية للدبلوم التخصصي للابتكار الشرطي والقيادات الدولية (PIL) التي نظمتها شرطة دبي بالتعاون مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا، أن أكثر ما أثار إعجابه هو قدرة شرطة دبي على الحفاظ على صلتها بالمجتمع رغم ريادتها في التحديث والرقمنة.