طحنون بن زايد ورئيس مجلس إدارة «مايكروسوفت» يبحثان التعاون التقني

بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي مستشار الأمن الوطني، ساتيا ناديلا، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، حيث استعرض الجانبان تطورات التعاون التقني والمبادرات المشتركة لتعزيز البنية الرقمية ودعم التطبيقات المتقدمة بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات المستقبلية.

وأضاف سموه: «تبادلنا وجهات النظر حول سبل توسيع آفاق العمل المشترك، في ظل الثقة المتنامية بنهج أبوظبي في تسريع تبني التقنيات الحديثة وتوفير بيئة داعمة للاستثمارات التي تطور القدرات الوطنية وتسهم في استدامة النمو».