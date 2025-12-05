«فريق الإمارات» يباشر مهام البحث والإنقاذ في سريلانكا

وصل فريق الإمارات للبحث والإنقاذ إلى منطقة كاندي بإقليم الوسط في سريلانكا، وهي إحدى المناطق الأكثر تضرراً بإعصار «ديتواه» والفيضانات التي شهدتها البلاد.

وفور وصوله باشر الفريق مهامه الميدانية بتنفيذ عمليات المسح وتقييم الأضرار، والبحث عن المفقودين، وتقديم الدعم العاجل للجهات السريلانكية المختصة، بما يسهم في تسريع جهود الاستجابة والإنقاذ.

ويضم الفريق الإماراتي فرقاً متخصصة ومجهزة بمعدات متقدمة، تشمل تقنيات البحث في المسطحات المائية، وقوارب إنقاذ، وكلاب تفتيش مدربة، إضافة إلى أنظمة حديثة تتيح العمل بكفاءة في البيئات الصعبة، ما يعزز قدرته على التحرك السريع والوصول إلى المناطق المتضررة.