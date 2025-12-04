منصور بن زايد يشارك بالقمة الخليجية في البحرين

الإمارات: العمل المشترك ركيزة مصالح دول المجلس وتلبية تطلعات شعوبها

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وفد دولة الإمارات في قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي افتتح أعمالها، أمس، صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة.

كما شارك سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في أعمال الجلسة الخليجية - الإيطالية المشتركة، بحضور معالي جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية - ضيفة شرف القمة الخليجية - وقادة دول مجلس التعاون وممثليها.

والتي تبحث تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين دول مجلس التعاون وإيطاليا، وفتح آفاق أرحب للعمل المشترك، بما يخدم علاقات الجانبين، ويسهم في تحقيق تطلعات شعوبهما نحو التنمية والازدهار.

وضم وفد الدولة إلى القمة كلاً من: سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية.

ومعالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، والشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، نائب وزير دولة، وفهد محمد بن كردوس العامري، سفير الدولة لدى مملكة البحرين الشقيقة.

ركيزة أساسية

وأكدت دولة الإمارات في كلمة لها بمناسبة انعقاد القمة الخليجية الـ 46 أن دعم العمل الخليجي المشترك يعد ركيزة أساسية لتعزيز مصالح دول المجلس، وتلبية تطلعات شعوبها، وترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة، مشيرة إلى أهمية البناء على ما تحقق من مكتسبات، والمضي نحو آفاق أوسع من التكامل.

كما أكدت الحرص على مواصلة دعم مسيرة التعاون الخليجي انطلاقاً من إيمانها العميق بالروابط التاريخية والمصير المشترك، الذي يجمع دول المجلس، وما تمتلكه من إمكانات كبيرة لتعزيز العمل المشترك، وتحقيق المصالح الاستراتيجية لدوله وشعوبه.

وأعربت عن خالص الشكر والتقدير لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، مشيدة بنجاح استضافة المملكة للقمة، وحرصها على دعم منظومة العمل الخليجي المشترك.

كما أشادت دولة الإمارات بجهود دولة الكويت الشقيقة، خلال رئاستها للدورة السابقة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدة أن الإنجازات التي تحققت تمثل إضافة مهمة لمسيرة المجلس، وقاعدة قوية لتعزيز التعاون في المرحلة المقبلة.

وأعربت الدولة عن تمنياتها بالتوفيق لمملكة البحرين في رئاسة الدورة الحالية وتقديرها للجهود، التي بذلها أصحاب السمو والمعالي الوزراء، والأمين العام لمجلس التعاون والأمانة العامة في الإعداد لأعمال القمة وتنظيمها.

وصول

ووصل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان إلى مملكة البحرين على رأس وفد دولة الإمارات في القمة السادسة والأربعين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله والوفد المرافق في مطار قاعدة الصخير الجوية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لجلالة ملك البحرين، ومعالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، وعدد من كبار المسؤولين.

الإمارات توثق مسيرتها الإعلامية عبر جناحها في القمة

تشارك دولة الإمارات بجناح مميز ضمن فعاليات المركز الإعلامي المصاحب لأعمال القمة الـ46 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها مملكة البحرين، وذلك في إطار حرص الدولة على إبراز دورها الإعلامي والحضاري.

وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك. ويقدم الجناح صورة شاملة للمشهد الإعلامي والثقافي في الدولة من خلال عرض مواد فيلمية ووثائقية لمراحل تطور الإعلام الإماراتي، وتبرز المحطات التاريخية التي مرت بها المؤسسات الإعلامية الوطنية منذ التأسيس وصولاً إلى التطور التقني والرقمي الذي تشهده الدولة اليوم.

كما تسلط العروض المرئية الضوء على الدور الحيوي الذي اضطلع به الإعلام الإماراتي في مواكبة مسيرة التنمية والبناء. ويقدم الجناح مجموعة قيمة من الكتب والمطبوعات المتخصصة التي تركز بشكل جوهري على عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتأتي هذه المشاركة لتؤكد دور الإعلام بوصفه جسراً للتواصل الحضاري، وأداة فعالة لتوثيق الروابط التاريخية العميقة التي تجمع شعوب دول مجلس التعاون، بما يخدم تطلعات المنطقة نحو مزيد من التكامل والازدهار.