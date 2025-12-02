الإمارات والكويت تبحثان التعاون في علوم وتكنولوجيا الفضاء

استقبل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت، في قصر بيان، سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارتهم الرسمية إلى دولة الكويت.

وشهد اللقاء استعراض سبل تنمية التعاون في مجالات الفضاء والتكنولوجيا، وتعزيز تبادل الخبرات الفنية والعلمية بين المركز ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، إلى جانب مناقشة فرص الشراكات المستقبلية التي من شأنها الإسهام في دعم مسيرة الابتكار والتطوير بين البلدين.

وحضر المقابلة كل من رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، ومدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتورة أمينة رجب فرحان، وسفير دولة الإمارات لدى دولة الكويت سعادة الدكتور مطر حامد النيادي.

وشهدت زيارة وفد مركز محمد بن راشد للفضاء إلى دولة الكويت توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع مؤسسة التقدم العلمي، تهدف إلى تأسيس إطار شامل للتعاون في علوم الفضاء والأبحاث المتقدمة وتطوير القدرات الوطنية، وبما يعكس توجه دولة الإمارات لتعزيز دورها الإقليمي في دعم بناء منظومة فضائية عربية تعتمد على الابتكار وتطوير المعرفة.

وتركز مذكرة التفاهم الجديدة على تعزيز العمل المشترك بين الطرفين في مجالات استكشاف الفضاء، والاستشعار عن بُعد، والبحوث التطبيقية، وتطوير الأقمار الاصطناعية، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية والمعرفية، وإطلاق برامج تدريبية متخصصة للباحثين والمهندسين والطلبة في كلا البلدين. كما تشمل المذكرة تنفيذ مبادرات ومشاريع بحثية وتقنية مشتركة تسهم في دعم التنمية المستدامة.

وأعلن مركز محمد بن راشد للفضاء أن زيارة وفده إلى دولة الكويت ولقاء سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح يجسدان أهمية التعاون العلمي بين البلدين، ويمثلان خطوة استراتيجية نحو تعزيز العمل العربي المشترك في قطاع الفضاء.

وأضاف المركز في بيان صحفي أن الشراكة مع مؤسسة التقدم العلمي تتجاوز كونها مذكرة تفاهم، إذ تشكل مساراً عملياً لبناء منظومة فضائية عربية تعتمد على تبادل المعرفة، وتنمية القدرات البشرية، وإطلاق مشروعات نوعية وطويلة المدى في علوم وتكنولوجيا الفضاء.

ويسعى مركز محمد بن راشد للفضاء من خلال هذا التعاون إلى دعم التوجهات الوطنية لدولة الكويت في بناء قاعدة بحثية وعلمية قادرة على قيادة مبادرات فضائية تخدم المنطقة، مؤكداً أن تمكين الكفاءات الخليجية والعربية، وتطوير البرامج التدريبية المتخصصة، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة يشكل خطوة محورية نحو ترسيخ منظومة ابتكار إقليمية متكاملة تواكب التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الفضاء.