انعقاد اجتماع لجنة الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وأذربيجان

ترأس معالي سعيد الهاجري وزير دولة، ويالتشين رفاييف نائب وزير الخارجية في جمهورية أذربيجان، الاجتماع الأول للجنة التعاون للشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان في أبوظبي، بمشاركة كبار المسؤولين من الجانبين.

يعكس انعقاد اللجنة الاستراتيجية عمق الشراكة والرؤية الاستراتيجية المشتركة بين البلدين، والتزامهما بتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، من خلال إطار مؤسسي يهدف إلى تحقيق تقدم فعال ومستدام.

استعرض الجانبان خلال الاجتماع أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها خلال عام 2025، والتي أسهمت بدورها في ترسيخ العلاقات بين دولة الإمارات وأذربيجان، لا سيما التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، والإعلان عن الشراكة الاستراتيجية الشاملة، والزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، بما في ذلك زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، في سبتمبر 2025، وزيارة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان في يوليو 2025.

واتفق الجانبان على إنشاء لجان فرعية في قطاعات رئيسة، تشمل الدبلوماسية والسياسة، والتعاون الاقتصادي، والدفاع، وإنفاذ القانون، والشؤون الإنسانية (التعليم، الثقافة، والتكنولوجيا المتقدمة)، والتعاون في مجال الطاقة والاستدامة.

وناقش الجانبان آلية تنفيذ خارطة طريق للأعوام الخمسة المقبلة، وعدداً من المشاريع المشتركة ذات الأولوية. واختتم الاجتماع باتفاق الجانبين على عقد الاجتماع المقبل للّجنة في باكو.