اختتمت الورشة الدولية التي نظمها مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بعنوان «منع استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في بيع وترويج المخدرات»، أعمالها في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور كوكبة من مختلف الجهات والمؤسسات المحلية والدولية وممثلين من الأمم المتحدة، والمكتب العربي لمكافحة المخدرات التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومكتب الشرطة الفدرالية الأسترالية، وشرطة مكافحة المخدرات في جمهورية باكستان، وعدد من الضباط.

وأوضح اللواء عيد محمد حارب بن ثاني مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، أن الورشة ركزت على أهم الاستراتيجيات والسبل وتبادل الخبرات والتجارب في الحد من ترويج وبيع المخدرات على نحو غير مشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت للخروج بتوصيات تسهم في تعزيز القدرات والإمكانات لمواجهة هذه الظاهرة والحفاظ على المجتمعات ومنصات التواصل الاجتماعي من الجوانب السلبية.

من جانبه قال العميد خالد بن مويزة، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إن الورشة خرجت بتوصيات تسهم في تعزيز القدرات والإمكانات لمواجهة هذه الظاهرة والحفاظ على المجتمعات ومنصات التواصل الاجتماعي من الجوانب السلبية لتلك الظاهرة.

كما أكد العقيد محمد عبدالله الخاطر، مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن مشاركة عدد من شركات التواصل الاجتماعي في الدولة في هذه الورشة حقق الأهداف المرجوة من خلال وأوراق العمل المطروحة التي خرجت بالعديد من التوصيات التي تهدف إلى ضمان سلامة المستخدمين، ومكافحة المحتوى الضار، وتعزيز الشفافية، وحماية الخصوصية، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية.