عبّرت دولة الإمارات، عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية إندونيسيا الصديقة في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي وقعت في جزيرة سومطرة، وأسفرت عن مقتل العشرات من الأشخاص، ونزوح الآلاف. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي الضحايا وللحكومة الإندونيسية وشعب إندونيسيا الصديق في هذا المصاب الأليم.

وارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات وانزلاقات التربة في أندونيسيا إلى أكثر من 300، فيما لا يزال أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين، بحسب ما أعلنت وكالة إدارة الكوارث. وقال المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث في إقليم سومطرة الغربية، إلهام وهاب: حتى الليلة، قضى 61 شخصاً، وما زال 90 آخرون في عداد المفقودين. أما في شمالي سومطرة، فبلغت الحصيلة 116، وفي إقليم آتشيه 35 على الأقل. وقال المتحدث باسم شرطة شمالي سومطرة، فيري والينتوكان: لا تزال أولويتنا الإجلاء وتقديم المساعدة.. نأمل أن يتحسن الطقس لنتمكن من إرسال مروحية إلى الموقع، في وقت انقطعت فيه طرقات عدة. وفي ميدان بشمالي سومطرة، لاحظ مصور وكالة الصحافة الفرنسية، أن المياه العكرة وصلت إلى مستوى الورك.

وتشهد إندونيسيا، على غرار ماليزيا وسريلانكا وتايلاند، أمطاراً غزيرة أدت لوقوع قتلى وأضرار كبيرة في الأيام الماضية. ويتسبب موسم الأمطار الموسمية الممتد بين يونيو وسبتمبر، بهطول أمطار غزيرة ما يؤدي إلى حدوث انزلاقات تربة وفيضانات وأمراض تنقلها المياه.

وفي وقت سابق من الشهر، قتل 38 شخصاً في انزلاقات تربة ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في وسط جزيرة جاوة، فيما لا يزال حوالي 13 شخصاً مفقودين. وكانت المناطق المتضررة معزولة إلى حد كبير بسبب الطرق المتضررة وخطوط الاتصالات التي سقطت، وكانت طائرات الإغاثة تنقل المساعدات والإمدادات إلى منطقة تابانولي المركزية التي تضررت بشدة في مقاطعة سومطرة الشمالية وغيرها من المناطق. ويبذل عناصر الإنقاذ في إندونيسيا جهوداً حثيثة للوصول إلى المناطق الأكثر تضرراً في جزيرة سومطرة، حيث لا يزال أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين. وأفاد رئيس الوكالة الوطنية للكوارث سوهاريانتو في مؤتمر صحافي، ببدء عملية تلقيح السحب في غربي سومطرة للحد من هطول الأمطار. وخلفت الفيضانات التي تضرب جنوب شرقي آسيا مئات القتلى في تايلاند وإندونيسيا وماليزيا وسريلانكا، وغمرت مناطق شاسعة مخلفة أضراراً جسيمة. وتتكرر المشاهد ذاتها في عموم المنطقة بمدن وقرى غمرتها المياه، وسكان تحاصرهم السيول الجارفة، وانزلاقات تربة تسببت بها أمطار غزيرة تهطل منذ أيام.