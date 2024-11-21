حاكم رأس الخيمة: فهم ثقافة الشعوب واحترام تراثها ركيزة لبناء الشراكات

زار صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في إطار الزيارة التي يقوم بها سموه إلى مقاطعة قوانغدونغ في الصين، المنطقة الثقافية في قوانغتشو، وشارع «يونغ تشينغ فانغ» التاريخي.

كما شهد سموه عرضاً للأوبرا «الكانتونية» التقليدية، التي تشتهر بها المقاطعة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الصين.

وقال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، إن فهم ثقافة وتقاليد الشعوب واحترام تراثها الإنساني، ركيزة لبناء شراكات راسخة ومستدامة، فالشراكات الناجحة لا تقتصر على قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية فقط، بل تنبع من عمق الروابط الإنسانية القائمة على الاحترام المتبادل، والتقدير العميق لتراث كل أمة، ولذلك نؤمن أنه خلال احتضان التنوع الثقافي، نُعزّز التعاون، ونُلهِم الابتكار، ونرسم ملامح مستقبل أكثر ازدهاراً للجميع.

فنون

وتتميز مباني وحدائق شارع «يونغ تشينغ فانغ» التاريخي، الواقع في منطقة ليوان بمدينة قوانغتشو، بفنون عمارة «لينغنان» التي ترتبط بمقاطعات جنوبي الصين.

ويحتضن الشارع العديد من المباني ذات الأهمية التاريخية، ويعد مركزاً للعديد من المكتبات، ومحال الشاي.

وتضّمن عرض الأوبرا «الكانتونية»، تقديم لمحة عن الثقافة والموسيقى التقليدية لقوانغتشو، وسط المشهد الفني النابض بالحياة في المدينة الصينية. يذكر أن مقاطعة قوانغدونغ، تحتضن أكثر من 126 مليون نسمة، وتمتلك أكبر اقتصاد بين مقاطعات الصين، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي 1.9 تريليون دولار أمريكي «أي نحو 6.98 تريليون درهم» في عام 2023. وتعد المقاطعة مركزاً رئيساً للتصنيع، وتعتبر صناعة الإلكترونيات، والسيارات، والمنسوجات، والأدوية، والتقنيات المتقدمة، والتمويل، والعقارات، من ضمن قطاعاتها الرئيسة.

من جهة أخرى، التقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، في إطار الزيارة التي يقوم بها سموه إلى مقاطعة قوانغدونغ الصينية، مسؤولي لجنة التنمية والإصلاح في المقاطعة. وعقد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، ووفد الإمارة المرافق له من كبار المستشارين والمسؤولين، مع أعضاء اللجنة، نقاشات مثمرة حول كيفية الاستفادة من تجارب المقاطعة الصينية في تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى أفضل ممارساتها، كما تعرّف سموه إلى إنجازات قوانغدونغ في التخطيط الحضري والتصنيع، وبناء المدن الذكية، والاستثمار الأجنبي.

تقدم

وقال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة: «حققت مقاطعة قوانغدونغ تقدماً لافتاً في مسيرتها التنموية خلال العقود الأخيرة، ما يجعل تجربتها مصدر إلهام على الصعيد العالمي. وفيما تسعى رأس الخيمة إلى تحقيق أهداف مماثلة، تبرز أهمية الاستفادة من تجارب شركائنا الدوليين. وانطلاقاً من ذلك، نؤمن بأن تبنّي أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز التعاون، يتيح لنا رسم ملامح مستقبل أكثر تنوعاً، وكفاءة، واستدامة، يعود بالنفع على مجتمع رأس الخيمة، ويخدم تطلعات أبنائنا، ويؤكد التزامنا الراسخ بالابتكار، وتحقيق النهضة المستدامة».

وتحتضن مقاطعة قوانغدونغ، أكثر من 126 مليون نسمة، وتمتلك أكبر اقتصاد بين مقاطعات الصين، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي 1.9 تريليون دولار أمريكي في عام 2023. كما تعد المقاطعة مركزاً رئيساً للتصنيع، وتعتبر صناعة الإلكترونيات، والسيارات، والمنسوجات، والأدوية، والتقنيات المتقدمة، والتمويل، والعقارات، من ضمن قطاعاتها الرئيسة.