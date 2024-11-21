انضمام 20 منظمة دولية للشبكة العالمية لمؤسسات استشراف المستقبل

أعلن «متحف المستقبل»، أمس، خلال أعمال «منتدى دبي للمستقبل 2024» عن انضمام 20 منظمة ومؤسسة دولية إلى الشبكة العالمية لمؤسسات استشراف المستقبل، ليرتفع بذلك عدد أعضاء الشبكة منذ إطلاقها قبل عامين إلى 60 من كبريات مؤسسات استشراف المستقبل في العالم.

وشهد «منتدى دبي للمستقبل» أكبر تجمع عالمي لخبراء ومصممي المستقبل ومؤسساته الدولية، اجتماعاً لهذه المؤسسات لبحث فرص التعاون والشراكة لإطلاق مبادرات وبرامج جديدة انطلاقاً من «متحف المستقبل»

وقال خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: «يجسد هذا التوسع المستمر للشبكة العالمية لمؤسسات استشراف المستقبل تزايد الاهتمام الدولي باستراتيجيات استشراف المستقبل التي تتبناها دبي ودولة الإمارات وفق مبادئ الشراكات الاستراتيجية والتعاون المستمر مع الجميع لتصميم مستقبل أفضل».

وأضاف: «أصبحت هذه الشبكة التي يحتضنها متحف المستقبل الأكبر من نوعها على مستوى العالم، وهذا ما يشكل محطة جديدة في مسيرة مأسسة المستقبل التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وكانت الدورة الماضية من المنتدى شهدت الإعلان في نوفمبر 2023 عن انضمام 36 مؤسسة من 17 دولة إلى الشبكة العالمية لمؤسسات استشراف المستقبل التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، حيث أصبح عدد أعضائها آنذاك 40 مؤسسة.

ومع الإعلان من منتدى دبي للمستقبل 2024 عن انضمام 20 مؤسسة إضافية خلال العام الماضي إلى عضوية الشبكة، ليصبح العدد الإجمالي 60 مؤسسة، يرسخ المنتدى موقعه كمنصة عالمية جامعة لخبراء ومتخصصي ومؤسسات استشراف المستقبل وتصميمه.

وتم الإعلان عن إطلاق هذه الشبكة العالمية لمؤسسات استشراف المستقبل التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل أثناء أعمال «منتدى دبي للمستقبل 2022».

وتسهم الشبكة العالمية التي تتخذ من دبي منطلقاً لمبادراتها وبرامجها في إبراز دور «متحف المستقبل» كمقر عالمي لمؤسسات استشراف المستقبل الدولية، وتكريس موقع دبي الريادي في بناء الشراكات وتعزيز التعاون المشترك الهادف الذي يعزز تصميم المستقبل وسياساته واستراتيجياته على أسس متينة ومدروسة وعلمية لخدمة الأفراد والمجتمعات على حد سواء.

برامج معرفية ودورات تدريبية

وتشارك المؤسسات الأعضاء، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، في توسيع حزمة البرامج المعرفية والدورات التدريبية التخصصية المعنية بمختلف قطاعات استشراف المستقبل، وترسيخ ثقافة التفكير التصميمي بعيد المدى والتخطيط الاستراتيجي الذي يستفيد من المعارف المشتركة والخبرات المتبادلة والتجارب الناجحة ضمن الشبكة الذي يمثّل أعضاؤها منهجيات مختلفة ومتنوعة في مجال الاستشراف المستقبلي.

أهداف

وتهدف «الشبكة العالمية لمؤسسات استشراف المستقبل» إلى توفير منصة تجمع أهم مؤسسات التصميم المستقبلي والتخطيط الاستراتيجي والمراكز المعرفية والبحثية للعمل بشكل تشاركي على توحيد الرؤى المستقبلية، والتعريف بأهم الفرص المستقبلية وسبل التغلب على مختلف التحديات بشكل فعال عبر استشراف التحولات والاستعداد لها.