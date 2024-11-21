"بلومبرغ" تطلق سلسلة مستقبل التمويل في الشرق الأوسط من دبي

شهدت دبي اليوم الفعالية الافتتاحية لسلسلة بلومبرغ لمستقبل التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي جمعت قادة حكوميين وقادة أعمال محليين ودوليين لمناقشة التأثير المتزايد لمنطقة الشرق الأوسط على الأسواق العالمية، مدعومة بالتقدم التكنولوجي، وتوسُّع القطاع الخاص، وتطور أنظمة القطاع المالي.

وسلط معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، في حديثه خلال الفعالية ، الضوء على صعود دولة الإمارات وجهة عالمية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب كل من الولايات المتحدة والصين.

وأشار إلى استثمارات الإمارات الكبيرة في مشاريع الذكاء الاصطناعي، وتركيز الدولة على تطبيق الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، وتحسين جودة الحياة، وبناء مراكز البيانات، مستفيدة من عدد من المزايا مثل وفرة الطاقة والاستقرار وأوضح أن التطوير المسؤول للذكاء الاصطناعي والعائد على الاستثمار، سيظلان من الأولويات الرئيسية للقطاع.

من جهته تحدث عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي عن كيفية استمرار البيئة الصديقة للأعمال في دبي في جذب المواهب العالمية وأشار إلى تضاعف عدد القوى العاملة في المركز بنحو الضعفين إلى 44 ألفا منذ عام 2020.

وقال إنه بدعم من الأنظمة المشجعة والجاذبية العالمية، وبفضل وجود 60 صندوقا تحوطيا وصناديق بقيمة 44 مليار دولار يُصنَّف مركز دبي المالي العالمي بين أفضل 10 مراكز لصناديق التحوط على مستوى العالم ويطمح إلى الصعود إلى المراكز الخمسة الأولى وهو على المسار الصحيح ليصل إلى هذا الهدف خلال السنوات المقبلة.

وتتماشى هذه الإنجازات مع أجندة دبي الاقتصادية التي تهدف إلى أن تصبح دبي أحد المراكز المالية الأربعة الأولى في العالم بحلول عام 2030.

وشهدت الفعالية مجموعة من المناقشات حول الاتجاهات الرئيسة التي تشكل القطاع المالي، بما في ذلك جلسة حول الثروة والاستثمار في القطاع الخاص، ناقش فيها شريف عيد من "أموال كابيتال بارتنرز"، ونور تسابحجي من "سي دي آر كابيتال"، استجابة دولة الإمارات للطلب المتزايد على خدمات إدارة الثروات المتطورة، مدفوعة بالنمو الاقتصادي وتدفق الأفراد من أصحاب الثروات.

وتضمنت الفعالية مناقشات حول الذكاء الاصطناعي في مجال التمويل سلطت الضوء على كيفية تحول الابتكارات الرقمية في القطاع.

وشارك فيها رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي للاتحاد للتأمين الائتماني وعضو مجلس إدارة بنك زاند؛ وبيدرو سوزا كاردوسو، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في بنك الإمارات دبي الوطني؛ وبول كاي، رئيس قسم المعلومات في مجلس أبوظبي للاستثمار؛ وتوماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت.

وتناولت المناقشات أيضا اتجاهات استراتيجية الاستثمار، وذلك بمشاركة كل من منيرة الدوسري من شركة فرانكلين تمبلتون، ومروان حداد من مجموعة أزيموت، مع التركيز على الاستثمار المستدام والتقنيات التي تعيد تشكيل تخصيص رأس المال.

وشكَّل سوق المواهب التنافسي في دول مجلس التعاون موضوعا آخر تناوله كل من نويل الجويني من البورصة السعودية، وهادي بن ملوكا من "إف آي إم بارتنرز، وماريا إيفانوفا من سيتي بنك الإمارات العربية المتحدة، ومايكل لينتس من شركة غولدن غيت فنتشرز، حيث ناقشوا الاستعداد لمواجهة تحديات القيادة المستقبلية.

وفي الجلسة الأخيرة، تطرقت أسماء خميس سعيد مانا، رئيسة هيئة تمويل الشركات والأوراق المالية والسلع؛ وساليان تايلور، رئيسة العلاقات الحكومية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في بلومبرغ؛ إلى تعزيز التطورات والابتكارات التنظيمية في مجال التمويل الإسلامي لمكانة دولة الإمارات مركزا ماليا رائدا.





