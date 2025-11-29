الإمارات.. دور محوري بالتحول العالمي في قطاع البريد والخدمات اللوجستية

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بسفن إكس (7X)، في اجتماعات الاتحاد البريدي العالمي التي انعقدت في العاصمة السويسرية برن، حيث تضمنت أولى جلسات المجلس الإداري ومجلس العمليات البريدية للدورة الجديدة، وذلك بعد اختتام أعمال مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الثامن والعشرين الذي استضافته دبي في سبتمبر الماضي.

وترأس وفد الدولة في الاجتماعات طارق أحمد الواحدي، الرئيس التنفيذي لسفن إكس (7X) ورئيس المجلس الإداري في الاتحاد البريدي العالمي للدورة الجديدة (2026–2029)، حيث افتتح الاجتماع الأول للمجلس الإداري، وهو أعلى سلطة إشرافية في الاتحاد والمسؤول عن متابعة تنفيذ القرارات والسياسات التي أقرّها المؤتمر، واعتماد آليات العمل الجديدة التي تجسّد ملامح «استراتيجية دبي 2026–2029».

وبحث الاجتماع جدول أعمال حافل بملفات رئيسية تشمل تطوير منظومة الحوكمة والإصلاح المالي، وتعزيز التكامل الرقمي بين الدول الأعضاء، وتعزيز الشمول في الدول النامية، إلى جانب مراجعة الإطار التنفيذي لاستراتيجية المرحلة المقبلة.

بما يواكب التحولات في الاقتصاد الرقمي وسلاسل الإمداد العالمية. كما شهد أيضاً مناقشة تشكيل اللجان والفرق الفنية، واعتماد آليات المتابعة والتقييم لأداء الاتحاد خلال «دورة دبي» الجديدة.

وتؤكد رئاسة دولة الإمارات للمجلس الإداري دورها المحوري في قيادة الجهود العالمية نحو بناء منظومة بريدية أكثر تكاملاً وكفاءة واستدامة، وترسيخ مكانتها كمركز دولي للربط اللوجستي والتجارة الإلكترونية والخدمات الذكية.

كما شاركت الدولة في اجتماعات مجلس العمليات البريدية، الذي يتناول الجوانب التقنية والتشغيلية والتجارية، بما في ذلك نماذج التسوية الجديدة، وتحسين جودة الخدمات، وتيسير التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، وتكامل البيانات والأنظمة الرقمية.

وقال طارق أحمد الواحدي: «يمثل انعقاد الاجتماع الأول للمجلس الإداري بداية مرحلة جديدة في مسيرة الاتحاد البريدي العالمي، تُعيد فيها دولة الإمارات التأكيد على التزامها بقيادة العمل الدولي نحو نموذج أكثر تطوراً في الحوكمة والابتكار والاستدامة.

ومن موقع الرئاسة، سنعمل على تحويل مخرجات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي - دبي 2025 إلى برنامج عمل ملموس يسهم في تطوير بنية البريد العالمي، وتمكين الاقتصادات الوطنية من الاستفادة من التحول الرقمي في التجارة».