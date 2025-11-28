بحث تعزيز العلاقات البرلمانية بين الإمارات والمملكة المتحدة

التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، روبرت إدوارد جينريك، النائب في مجلس العموم البريطاني ووزير العدل في حكومة الظل في المملكة المتحدة، بحضور سارة محمد فلكناز، رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية للمجلس مع برلمانات الدول الأوروبية، ومنصور عبدالله بالهول، سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة.

وأكد معالي الدكتور علي النعيمي حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية مع المملكة المتحدة، مشيراً إلى ما يجمع البلدين الصديقين من روابط تاريخية متينة، والتنسيق الفعال بينهما في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيد البرلماني.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان البريطاني، مؤكدين أهمية تبادل أفضل الممارسات والخبرات البرلمانية، وتفعيل قنوات التواصل المستمر بين الجانبين.

كما جرى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتأكيد أهمية العمل المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار العالميين، ودعم الجهود الإنسانية، ومواجهة التطرف، وترسيخ قيم التسامح والتعايش واحترام القانون الدولي.